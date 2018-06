Ein Stück Demokratieerziehung

Rastatt - Seitlicher Eingang der Reithalle, mit Blick auf die grüne Wiese. Einige junge Schauspieler des Jugendtheaters Phoenix laufen in sich versunken und konzentriert umher, versuchen ihre Textpassagen noch perfekter aufzusagen, feilen in der letzten Minute an jedem Wort. Andere sitzen relaxt in der Abendsonne auf dem Boden, lachen, freuen sich, dass es gleich losgeht. Und in der Mitte steht eine entspannte Theaterpädagogin Jacqueline Frittel, Jugendtheatermitglied der ersten Stunde.

Zusammen mit dem fünfköpfigen Vorstand des Phoenixtheaters eröffnet Frittel das erste Jugendtheaterfestival in Rastatt. Anlässe sind das zehnjährige Bestehen des Jugendtheaters und die Neugründung als eigenständiger Verein. In einer unterhaltsamen Rückschau inmitten von prägnanten Requisiten der aufgeführten Stücke nimmt Vorstandsmitglied Anna Lutz die Zuschauer charmant mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Was wurde nicht alles geboten? Ein drei Meter hoher Panther als Bühnendekoration, sechs Tonnen Sand wurden auf die Bühne gekippt für den Klassiker "Effi Briest", das prämierte Stück "Romeo und Julia", 2017 die Aufführung "Mut, Bürger!" mit einem Brief an US-Präsident Donald Trump, waghalsig choreographierte Schwertszenen zwischen dem weiblichen Hamlet und ihrer Kontrahentin. Mit zwölf Großproduktionen, zwei Stückentwicklungen, vier Kooperationen und sechs Festivalteilnahmen bringt das Jugendtheater selbst den Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg zum Staunen. Als Vertreter der Stadt findet Bürgermeister Arne Pfirrmann die richtigen Worte: "Kunst und Kultur sind der Lebensnerv einer Gesellschaft. Rastatt ohne ein Jugendtheater möchte ich mir nicht vorstellen." Die Jugendlichen machen Theater für Jugendliche. Sie seien in alle Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse involviert, übernehmen Verantwortung, stehen auf und hinter der Bühne. Als Dank überreicht er einen Gutschein der Stadt für eine der nächsten Produktionen. Pfirrmanns besonderer Dank gilt dem Gründer des Jugendtheaters Harald Hemprich.

In einem Video von Niklas Findling wird die künstlerische Bandbreite des Theaters unter dem Motto "Wovon wir träumen" deutlich gemacht. Ensemblemitglied Tamino Weingärtner beschreibt das Grundgerüst des Jugendtheaters: "Unsere Werte sind Offenheit und Respekt. Die Diversität unseres Ensembles ist eine Bereicherung für uns alle. Wir können uns persönlich entfalten und weiterentwickeln."

Zusammen mit Jugendtheatern aus München, Solingen und Karlsruhe werden heute und morgen innovative Theaterstücke vorgestellt. Theaterpädagogin Frittel sieht das Festival als große Chance für das Phoenixtheater und die Kulturstadt Rastatt. "Bis Sonntag wird Theater gespielt, angeschaut und reflektiert - kombiniert mit Workshops. Am Ende ihrer Rede wird Frittel ernst. Was sich alle Mitglieder und Helfer wünschen, seien viele interessierte Besucher, Vertreter politischer und religiöser Institutionen und mit besonderem Augenmerk Lehrer: "Leider stellen wir fest, dass Theaterbesuche von Schülern im Klassenverband rückläufig sind. Das betrifft alle Schularten. Seit drei Jahren haben keine Klassen mehr unsere Aufführungen besucht". Auch für dieses Theaterfestival gab es wenig Resonanz. Angebotene Zusammenarbeiten seitens des Phoenixtheaters mit Lehrern und Theater-AGs aus Schulen im Umkreis wurden abgelehnt. "Theater gibt den Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit sozialpolitischen Themen und mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist Demokratieerziehung", beschreibt Frittel die Situation eindringlich. Man wolle mit dem nächsten Theaterstück einen neuen Versuch starten, Lehrer und ihre Klassen zu animieren, ins Theater zu gehen. Die Aufführungen sollen als Versuch auch vormittags stattfinden.

Weitere Infos zum Programm im Internet:

www.phoenixtheater- rastatt.de