Orgel trifft Saxofon

1980 durch die Orgelbaufirma Fischer und Krämer eingebaut, waren es Mitarbeiter der gleichen Firma, die sich um das Wohlergehen des dreimanualen Instruments samt Pedal, 37 Registern und 2087 Pfeifen kümmerten. Und so kam es, dass auf dem Programm neben den Konzertstücken und Namen der Komponisten auch Begriffen wie "neue Setzeranlage", "Richten der Stimmvorrichtungen", "Regulierung der Spieltrakturen" eine ebenso große Bedeutung zukamen.

Am Samstagabend folgte dann vor großem Publikum die "Stunde der Wahrheit", als die runderneuerte Orgel erstmals wieder konzertant erklang. Organist Holger Becker tat das jedoch nicht allein, er hatte sich den Rastatter Star-Saxofonisten Pete Tex dazu geholt.

Saxofon und Orgel im Zusammenspiel - zu Entstehungszeiten mancher Musikwerke wäre das undenkbar gewesen. Liegen die Ursprünge der Orgel in der Antike, gelten die Vierziger Jahre des 19. Jahrhunderts als Entstehungsjahre des Saxofons. Da waren die Kompositionsjahre von Tomaso Albinoni und Johann Sebastian Bach schon vorbei. Und doch waren ihre Werke (Concerto d-moll, Sinfonia aus Kantate BWV 156, Toccata, Adagio und Fuge C-Dur), ebenso im Programm wie "Great is Thy Faithfulness" von Dan Miller. Auch Kompositionen von Alfred Hollins, Gabriel Fauré, Eugéne Bozza, Joaquin Rodrigo, Duke Ellington, Rolf Lovland und Daniel E. Gawthrop erweiterten das Repertoire auf ihre eigene Weise.

So unterschiedlich wie die Lebensdaten der Komponisten, Kompositionsbesonderheiten und Anlässe der Entstehung, so verschieden erlebten die Zuhörer die Werke durch den konzerterfahrenen Becker, der als Organist an der Heilig-Kreuz-Kirche Bietigheim und der Liebfrauenkirche Gernsbach musiziert. Pete Tex, nach solistisch erfolgreichen Jahren im In- und Ausland in Rastatt wieder sesshaft geworden, zählt in Musikerkreisen zu den besten Saxofonisten. Beide Männer also Musiker, die auch allein ein Konzertprogramm erstellen können. Da erfordert der musikalische Dialog mit einem zweiten, ebenso brillant gemeisterten Instrument, das Einstimmen aufeinander, die Bereitschaft, ihm Raum zur Entfaltung zu geben, ohne die zeitweise Selbstbehauptung als Führungsinstrument aufzugeben, Fingerspitzengefühl und vor allem Können.

Orgel und Saxofon im ergänzenden Zusammenspiel, sich herausfordernd durch bestimmende Parts und brillante Soloteile, die die Konzertbesucher gern mit Zwischenapplaus belohnt hätten. Doch damit mussten sie bis zu den letzten drei Titeln ("Going home" von Dvorak, Morricones "Gabriels Oboe" und Piazzollas "Oblivion") warten, als Tex im Altarraum sichtbar musizierte. Wer sich, von dieser kurzen Präsenz des Saxofonisten einmal abgesehen, ganz den Klängen hingeben wollte, ließ sich weder durch das bronzefarbene Glänzen der Orgelpfeifen noch durch den messingfarbenen Schimmer des Saxofons beeindrucken.