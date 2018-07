Hobbyteams beweisen ihr Geschick mit Bierkästen Steinmauern (hr) - Ein kulinarisches, musikalisches und sportliches Programm bot der FV Steinmauern anlässlich seines Sportfests von Freitag bis Sonntag. Auf und neben dem Sportplatz wurde einiges geboten. Der Vorsitzende Kai Gruber zeigte sich angesichts der Schwüle mit dem Zuspruch sehr zufrieden und freute sich, dass der erste Steinmauerner Biertriathlon, bei dem Hobbyteams ihr Geschick am Bierkasten zeigen mussten, bei den Steinmauerner Vereinen positiv aufgenommen wurde und neben dem Fußball am Samstag Höhepunkt des Sportfests war. (hr) - Ein kulinarisches, musikalisches und sportliches Programm bot der FV Steinmauern anlässlich seines Sportfests von Freitag bis Sonntag. Auf und neben dem Sportplatz wurde einiges geboten. Der Vorsitzende Kai Gruber zeigte sich angesichts der Schwüle mit dem Zuspruch sehr zufrieden und freute sich, dass der erste Steinmauerner Biertriathlon, bei dem Hobbyteams ihr Geschick am Bierkasten zeigen mussten, bei den Steinmauerner Vereinen positiv aufgenommen wurde und neben dem Fußball am Samstag Höhepunkt des Sportfests war. "Außer den tropischen Temperaturen hat unser Bierkistentriathlon nichts mit dem Ironman auf Haweii zu tun", begrüßte Michael Metz als Spielleiter die jeweils fünfköpfigen Mannschaften der Turnkinder der Turngemeinde, der Feuerwehr, der Moorhexen, der KJG-Girls, der KJG-Guys sowie zwei Teams des Ausrichters. Bei der ersten Aufgabe waren Körpernähe und Körperbeherrschung gefragt. Alle fünf Mitglieder mussten mit wenigstens einem Fuß auf einer Bierkiste stehen und die Position mindestens eine Minute lang halten. Eine Aufgabe, die wie geschaffen für die Turnkinder war, die sie ohne Mühe erledigten. Ebenfalls eine Minute schafften die KJG-Girls und die KJG-Guys. Beim Bierkisten-Stafettenlauf mussten die Mannschaften in möglichst kurzer Zeit eine Rundstrecke bewältigen, wobei immer die hinterste Kiste nach vorne gesetzt werden musste. Jede direkte Bodenberührung brachte zehn Strafsekunden. An den Weltrekord von 64 quer gestapelten Bierkisten kam kein Team heran. Auf 25 brachten es aber die Mannschaften der KJG-Guys und des Landratsamts. Spielleiter Metz und Vorsitzender Gruber überreichten allen Mannschaften einen Sachpreis und gratulierten mit 30 von 32 möglichen Punkten den KJG-Guys zum ersten Platz, gefolgt von der Mannschaft des Landratsamts (28 Punkte) und den Turnkindern der Turngemeinde (26). Fußball wurde auch gespielt. Die regionalen Senioren-Teams spielten am Freitag, am Samstag folgte ein Mini-Turnier zwischen der ersten Mannschaft des FVS, dem FV Ottersdorf und der Verbandsliga-A-Jugend des SV Sinzheim. Am Sonntag rundeten Jugendturniere das fußballerische Programm ab. Musikalisch sorgte am Freitag die Blues-Rock-Formation "Band Schreiber" auf der Clubhaus-Terrasse für beste Stimmung, und am Samstag heizte DJ Deffy den Gästen richtig ein. Parallel zu den sportlichen Wettbewerben fand in der Murghalle ein Darts-Wettbewerb statt, bei dem Profis von KSC ihr Wissen weitergaben.

