Freie Fahrt auf Baulandstraße

(ema) - Es war eine "schwierige Baumaßnahme", wie Landrat Jürgen Bäuerle gestern bei der Freigabe der sanierten Baulandstraße (K3716) bekannte. Das zeigte sich nicht zuletzt an den Verzögerungen. Knapp ein halbes Jahr dauerte das Projekt länger als geplant. Um so dankbarer waren der Landkreis-Chef und Rastatts OB Hans Jürgen Pütsch, dass die wichtige Infrastrukturmaßnahme als Co-Produktion zwischen Kreis und Stadt nun vollendet ist. Und zwar bevor Möbel-Ehrmann an der Ecke Baulandstraße/Rauentaler Straße eröffnet. Das Einrichtungshaus wächst in Riesenschritten, und es wäre nach Überzeugung Pütschs misslich gewesen, wenn man nach Inbetriebnahme des Möbelhauses noch nebenan eine Straßenbaumaßnahme hätte abwickeln müssen.

Unterm Strich wurden seit fast genau einem Jahr rund 3,3 Millionen Euro in der Baulandstraße verbaut. Den größten Anteil stemmte die Stadt (einschließlich Stadtwerke) mit rund 1,5 Millionen Euro; den Rest teilen sich der Landkreis und das Land Baden-Württemberg. 21300 Quadratmeter Asphalt galt es zu verlegen und 11000 Kubikmeter Kies einzubauen, wie Peter Sackmann, Geschäftsführer der Zink Ingenieure, vorrechnete.

Im Zuge der Baumaßnahme wurde die Woogseestraße an die Baulandstraße angeschlossen; die künftige Anbindung ans Gelände des Edeka-Zentrallagers ist bereits geebnet.

Bis in die 1970er-Jahre reichen die ersten Planungen für eine Ertüchtigung der Baulandstraße zurück, sagte Bäuerle. Lange blieb man ungewiss in der Warteschleife, weil nicht klar war, was aus IKEA wird. Dann bekam Möbel-Ehrmann den Zuschlag für das städtische Grundstück - und die Planung nahm wieder Fahrt auf.

Das war's jetzt aber noch nicht auf der Baulandstraße. Bäuerle zufolge wird die AVG im Spätjahr die Sicherheitstechnik am Bahnübergang modernisieren. Im kommenden Jahr will der Landkreis den Abschnitt zwischen Niederbühler Murgbrücke und Finkenstraße anpacken; 2020 folgt der mittlere Teil. Dann soll auch ein Radweg entlang der Straße verlaufen.