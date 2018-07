Naturschutzgebiet soll zu Bauland werden

Als Nebeneffekt der Beratung kamen zwei Sachverhalte zum Vorschein, die bei der Informationsveranstaltung zur Sportstättenplanung vor drei Wochen unerwähnt blieben, jedoch indirekt damit in Zusammenhang stehen. Mit der Anmerkung, dass Naturschutzgebiete automatisch FFH seien, gab Bürgermeister Rolf Spiegelhalder zu verstehen, dass man den Status in vielen Fällen akzeptiert. Der Gemeinderat kritisierte aber grundsätzlich die aus seiner Sicht immer stärkeren Einschränkungen der Ortsentwicklung. In FFH-Gebieten darf die Natur keine Schaden erleiden, der Erhalt geschützter Tier- und Pflanzenarten ist zu sichern.

Einige der FFH-Flächenausweisungen auf der Gemarkung werden entschieden abgelehnt. Eine in diesem Sinne von der Verwaltung formulierte Stellungnahme an das RP wurde von dem Gremium in der Sitzung am Montag, an der vier Zuhörer Interesse zeigten, einstimmig gutgeheißen. Die FFH-Gebiete wurden unter dem Titel "Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe" bereits vor Jahren festgelegt. Gegen Teile davon machte die Kommune schon in früheren Erklärungen Einwände geltend. In der neuerlichen Stellungnahme wird die Kritik wiederholt.

In dem Schreiben wird das RP daran erinnert, dass man sich schon im Jahr 2000 vor allem gegen die Einbeziehung von Bereichen gewandt habe, die man als potenzielle Baugebiete beanspruche. Die Proteste hätten leider "nichts bewirkt", wurde vermerkt. Die umstrittenen Flächen seien in der FFH-Liste verblieben.

Das Vorgehen der Behörden stehe "in krassem Widerspruch" zur kommunalen Selbstverwaltung. Die Planungshoheit der Gemeinde werde immer ärger beschnitten. Ebenso würden die Belange privater Grundbesitzer missachtet. Otto Heck (EIL) sah hinter den Absichten des Landes eine "kalte Enteignung durch die Hintertür".

Elchesheim-Illingen fordert, zwei Bereiche aus der Schutzverordnung herauszunehmen, weil man sie als Baugebiete im Visier hat. Es handelt sich zum einen um das Gewann "Bachstück" am östlichen Rand von Elchesheim. Es liegt an der verlängerten Bachstraße gegenüber dem Rasenplatz des FV Rot-Weiß. Es soll dem umstrittenen Baugebiet in diesem Bereich einverleibt werden. Das Gewann "Bachstück" ist aber schon seit 18 Jahren als FFH-Gebiet deklariert. Der Protest der Gemeinde, diesen Status zu streichen, war erfolglos. Im Flächennutzungsplan ist das Gelände als Baugebiet eingetragen. Spiegelhalder berichtet, dass er das Problem bei einer Besprechung im Landratsamt vorgetragen habe. Es sei mitgeteilt worden, dass eine Lösung im Sinne der Gemeinde gefunden werden könne. Es gebe dafür Paragrafen.

Wie in der Sitzung am Montag deutlich wurde, gibt es in Elchesheim-Illingen zudem Gedankenspiele für weitere Bauflächen am Ortsrand Richtung Steinmauern in dem "Marlach" genannten Areal. In der Informationsveranstaltung zur Sportstättenplanung hatte es allerdings immer wieder geheißen, dass die Flächen am östlichen Ortsrand von Elchesheim, die unter anderem den Sportplatz umfassen, die letzten Baugebietsreserven seien.

Im Flächennutzungsplan ist die "Marlach" in der Tat nicht als Baugebiet ausgewiesen, dafür ist das Gelände ebenfalls FFH-Gebiet. Den Sitzungsunterlagen zufolge wurde im Jahr 2000 dagegen argumentiert und darauf gedrängt, es für eine "bauliche Erweiterung" zu reservieren.

In der aktuellen Stellungnahme wird an der Forderung festgehalten, um, wie es wörtlich heißt, "die bauliche Entwicklung der Gemeinde in Richtung Süden nicht zu verhindern".