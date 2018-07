Mit Rhythmus im Blut und Talent in den Genen

Rastatt - Die Tanzschule Müller verströmt Nostalgie und weckt viele Erinnerungen: Fast hat man den Eindruck, als sei die Zeit stehengeblieben in dem rot gepolsterten Saal, in dem Tausende von Menschen in den vergangenen fünf Jahrzehnten das Einmaleins des Gesellschaftstanzes erlernt haben. Einer davon ist Tom Müller, der den Rhythmus offensichtlich in Blut und Genen hat - kein Wunder, wenn die Eltern Ralf Müller (50) und Olga Müller-Omeltchenko (46) heißen, die viermal Weltmeister, zweimal Europameister und achtmal Deutscher Meister in den lateinamerikanischen Tänzen waren. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin Lea Serban hat der zehnjährige Filius gerade sein erstes Tanzturnier gewonnen.

Die beiden Tanzpartner haben sich in einem der Kindertanzkurse bei der Tanzschule Müller gefunden. "Es hat gleich gepasst", berichtet der stolze Papa. Dabei hatte Tom Müller zunächst andere sportliche Interessen: Er spielte früher Fußball im Verein und übte sich in Karate, beides hat er inzwischen gesteckt. Dafür spielt er heute noch Tischtennis und absolviert wie Lea Serban ein regelmäßiges Tanztraining. Denn die beiden Jugendlichen haben einen großen Traum: Die Neunjährige möchte gerne Profitänzerin werden, erzählt sie im BT-Gespräch, und auch Tom gibt sich ehrgeizig: Er will in die Fußstapfen seiner erfolgreichen Eltern treten, die in den 1990er Jahren als das Aushängeschild des deutschen Tanzsports galten. Sie seien seine Vorbilder, sagt er. Auf die Frage warum, kommt prompt die Antwort: "Weil sie Weltmeister waren."

Er könne es kaum erwarten, eine Tanzlehrerausbildung zu beginnen, erzählt der Papa schmunzelnd. Doch zunächst einmal soll der Sohn sein Abitur machen. Im kommenden Schuljahr wechselt der Zehnjährige daher von der Carl-Schurz-Schule aufs Ludwig-Wilhelm-Gymnasium.

Lea Serban besucht derzeit die dritte Klasse der Gustav-Heinemann-Schule und möchte später ebenfalls eine weiterführende Schule besuchen. Das Tanzen macht ihr viel Spaß und ist neben dem Schwimmen ihr größtes Hobby - zwar würde die Neunjährige gerne noch reiten, bekennt sie, doch dafür bleibt einfach keine Zeit. Die beiden trainieren zweimal pro Woche in der Tanzgruppe und erhalten zudem noch zweimal wöchentlich Privatstunden bei Ralf Müller und Olga Müller-Omeltchenko oder dem deutschen Meister über zehn Tänze, Jan Janzen. Vor Wettbewerben steht gar bis zu sechsmal Unterricht in der Woche an. "Tanzen ist Hochleistungssport", weiß Ralf Müller und erfordert viel Disziplin. Tom Müller mag am liebsten Rumba, weil der weniger anstrengend ist. Lea Serban hingegen hat keinen Lieblingstanz. "Ich tanze alles gerne", sagt das Mädchen und bei diesen Worten schwingt Begeisterung mit.

"Die beiden haben viel Talent", bescheinigt Ralf Müller. Tom Müller und Lea Serban haben bisher an fünf Wettbewerben teilgenommen und dabei mit vorderen Plätzen Pokale und Urkunden eingeheimst. Das junge Tanzpaar wurde bereits bei der Landesmeisterschaft Baden-Württemberg der Kinder (D-Latein) Vizemeister und kam in den lateinamerikanischen Tänzen beim Jugend-Tanzsportfestival in Bad Liebenzell jetzt erstmals auf das Siegertreppchen. Dabei mussten die Tanzfreaks drei Tänze präsentieren: Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive. Die beiden starteten für den 1. Tanzsport Club Rastatt, der von Ralf Müllers Eltern Doris und Peter Müller 1996 gegründet wurde und dessen Vorsitzender der 50-Jährige ist. Auch drei weitere Nachwuchstanzpaare gingen für den 1. TSC aufs Parkett in Bad Liebenzell, wobei Gleb Tkachenko und Alisa Weber den dritten Platz belegten.

Und die nächste Herausforderung ist bereits angepeilt - wenn es bis dahin mit dem Samba klappt, der noch perfektioniert werden muss, weil er neben Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive bei den German Open Championships in Stuttgarter im August gefordert wird. Dabei handelt es sich um ein Großturnier von internationaler Bedeutung, informiert Ralf Müller. Die Teilnahme der jungen Rastatter hänge aber davon ab, wie deren Leistungsstand bis dahin ist.

Und im November feiert die Tanzschule Müller dann runden Geburtstag mit einem Jubiläumsball, bei dem es einen German Cup (lateinamerikanische Tänze der Profi-Tänzer) sowie ein Kinder-Tanzturnier am 10. November in der Badner Halle gibt. Die Tanzschule war vor 50 Jahren von Doris und Peter Müller in Rastatt gegründet worden. Zuvor waren die beiden Tanzlehrer in Offenburg tätig, wo Ralf Müllers Oma mütterlicherseits eine Tanzschule führte. In Rastatt begannen die beiden zunächst an verschiedenen Orten mit Kursen wie etwa in der Fahrschule Joos oder im "Löwen", die immer mehr Anhänger fanden. Ende der 60er Jahre entschlossen sich Doris und Peter Müller, ganz in die Barockstadt zu ziehen. Anfang der 70er Jahre wurde das Gebäude in der Moltkestraße gekauft, in dem sich bis heute die Tanzschule befindet. Es war früher eine Gänseleberpastetenfabrik mit einer Schneckengrube vor dem Haus, erinnert sich der 79-jährige Peter Müller lachend. Das Gebäude wurde später "mindestens 15 Mal" umgebaut, schätzt er. Es bietet einen großen Tanzsaal mit Bar und ein Studio für "kleinere" Kurse mit moderner Technik.

Das Seniorehepaar hilft auch heute noch im Betrieb mit, der 2012 offiziell an Sohn Ralf übergeben wurde. Tanzen ist nach wie vor gefragt, bekräftigt Ralf Müller, wobei seit vielen Jahren auch Benimmunterricht und Umgangsformen in den Tanzkurs integriert sind. Auch bei den Kindern, die in Altersgruppen eingeteilt sind, erfreuen sich die Kurse großer Beliebtheit. Schließlich schult Tanzen die Motorik und stärkt die Muskulatur. Und es wird Haltungsfehlern vorgebeugt.

Im nächsten Jahr wird der jüngere Sohn von Ralf Müller und seiner Frau vier, dann darf auch er in die Kindertanzgruppe. Zusammen mit Bruder Tom steht dann die vierte Generation in den Startlöchern.