Viele Ideen auf dem Wunschzettel

Maßgeblich unterstützt werden sie von der Stadtverwaltung selbst, namentlich vom Jugendbeteiligungsreferenten Florian Seeland, der sich nach der Sommerpause auch maßgeblich darum kümmern will, dass die bunten Kärtchen, auf denen die Vorschläge gesammelt wurden, nicht in einer Schreibtischschublade vergessen werden. Dass das nicht passieren soll, sondern dass die Ideen ernsthaft geprüft werden und die Jugenddelegation ja nun auch satzungsmäßig in kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen verankert ist, das unterstrich Bürgermeister Arne Pfirrmann. Er betonte auch, dass Jugendbeteiligung nur funktioniert, wenn man sehr strukturiert vorgeht, wenn Ideen von den Jugendlichen an die Stadt herangetragen werden können, die Stadt aber ihrerseits bei jugendrelevanten Themen von sich aus an die Jugend herantritt.

Struktur brachte die Jugenddelegation mit sogenannten Themeninseln in den Gipfel. Das heißt: Einzelne Delegationsmitglieder wollten mit den Gipfelteilnehmern zu konkreten Themen ins Gespräch kommen. Zum Beispiel zu Jugendtreffplätzen. Wo soll es einen solchen Ort nach dem Motto "Spielplatz für Über-14-Jährige" geben? Vor allem zentral soll er sein. Die Wiese beim Spielplatz auf dem Röttererberg käme infrage oder das Hasenwäldchen. Dafür würden die Jugendlichen auch eine lange Wartezeit in Kauf nehmen, denn ein abgelegener Treffplatz wäre sicher schneller zu verwirklichen, weil mit weniger Widerständen aus der Nachbarschaft zu rechnen wäre. Ein Platz für Calisthenics, ein Kraftsport, bei dem keine teuren Geräte notwendig sind, gehört zu den konkreten Vorschlägen. Ein Jugendcafé würde eventuell auf ähnliche Bedenken stoßen, doch die meisten Teilnehmer wünschen sich ein ruhiges Café mit Rückzugsmöglichkeiten und Lernplätzen und weniger zum Partymachen.

Schule betrifft alle Jugendliche. Aufenthaltsqualität ist hier ein Stichwort. Dass viele Schüler Klimaanlagen fordern, hat sicher auch mit der momentanen Wetterlage zu tun. Aber eine sommerlichere Schulkleidung an der August-Renner-Realschule klingt schon sinnvoll. Die Jugenddelegation will mit der SMV sprechen. Beim Thema Schwimmbad hatte sich die Delegation schon auf dem Weg zum Grundsatzbeschluss eingebracht. Nun gilt es, bei der Gestaltung mitzureden. Der Jugendgipfel selbst entwickelt sich ebenfalls weiter. Diesmal zählte er mit 330 Schülern doppelt so viele Teilnehmer wie 2017, was die Organisatoren darauf zurückführen, dass man sich anmelden musste.

Natürlich wurde auch das Thema Vandalismus angesprochen. "Jeder kennt die, die das machen", sagte ein Teilnehmer. Doch verpfeifen wolle man halt auch niemanden.