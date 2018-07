Viele Chancen, viele Risiken

Bad Wildbad



40 tote Schafe nach Wolf-Attacke Bad Wildbad (lsw) - Bei Bad Wildbad sind in der Nacht zum Montag mehr als 30 Schafe getötet worden - höchstwahrscheinlich von einem Wolf. Das haben erste Untersuchungen ergeben. Es ist nicht das erste Mal, dass das Tier in der Gegend sein Unwesen treibt (Symbolfoto: dpa).