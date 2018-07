Großes Interesse an "Ortskernsanierung II"

Seit 2010 wird das Telldorf von Jahr zu Jahr schöner, denn es wurde in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Zuletzt wurde vor drei Jahren mit der Ortsteilkulisse I begonnen. Nachdem ein Gemeindeentwicklungsplan in Auftrag gegeben worden ist, konnte im vergangenen Jahr nun auch der Antrag auf weitere Fördermittel für die Weiterführung der Ortskernsanierung gestellt werden. Wie Frank Kiefer informierte, kam im Mai schließlich der Bewilligungsbescheid für eine Förderung aus Landesmitteln in Höhe von 900000 Euro bei einem Förderrahmen von 1,5 Millionen Euro. "Das ist ein Meilenstein für Ötigheim", so Kiefer.

In dem jetzt vorgesehenen rund 8,7 Hektar großen Sanierungsgebiet, das durch Kreuzstraße, Rastatter Straße einseitig, nördlich der Hindenburgstraße, Bahnhofstraße bis Neue Friedhofstraße begrenzt ist und auch die Wilhelm-Tell-Straße allerdings ohne Gebäude mit einschließt, liegen die Anwesen von 350 bis 400 Eigentümern, wie der Bürgermeister am Dienstagabend erklärte. "Sie sind Multiplikatoren, sprechen Sie mit Ihren Nachbarn, damit wir alle in diesem wunderschönen Programm mitnehmen", sagte der Rathauschef. Sein Appell: "Wir brauchen Sie, Sie können die Geschichte zum Erfolg werden lassen!"

Vorgestellt wurden die Kulisse und die in der Ortskernsanierung möglichen Maßnahmen von Klaus-Peter Hildebrand von der Kommunalentwicklungsgesellschaft. Noch in dieser Woche sollen die in der Kulisse liegenden Eigentümer einen Fragebogen erhalten, um eine genaue Analyse des Gebiets ausarbeiten und auch private Modernisierungs- oder Instandsetzungsarbeiten aufnehmen zu können. Sowohl die gemeindlichen Förderrichtlinien als auch die genaue Festsetzung des Sanierungsgebietes müssen vom Gemeinderat noch beschlossen werden. Vorgesehen ist dies im Herbst. Ab diesem Zeitpunkt sollen dann auch monatliche Sprechstunden für die privaten Eigentümer stattfinden, um über mögliche Maßnahmen, Fördermittel des Landes und die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten zu informieren.

"Kommen Sie zu uns, machen Sie mit, wir freuen uns über jeden Euro, der abgerufen werden kann, denn wir wollen Ötigheim ein Stück schöner machen", plädierte Frank Kiefer nochmals an die zahlreich erschienenen Besucher. Im Rahmen der Fortführung der Ortskernsanierung sollen auch gemeindliche Einrichtungen unter die Lupe genommen werden, unter anderem die Barrierefreiheit im Rathaus, die Schule, die Innenentwicklung und Leerstände. Losgehen soll es im kommenden Jahr mit der Sanierung der maroden Wilhelm-Tell-Straße, die vom Land im Sanierungsprogramm gefördert wird, da sie als übergeordnete Straße angesehen wird, wie Kiefer informierte. Die Ötigheimer sollen auch hierbei frühzeitig informiert und eingebunden werden.