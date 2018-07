Kunstwerk aus der Sprühdose

Der Künstler sitzt auf der Wiese neben dem Lebensmittelgeschäft im Schatten auf einem Campingstuhl. Einige Meter entfernt steht ein Bus, in dem er und sein Assistent schlafen, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig sind. Seine Haare hat El Bocho im Nacken zusammengebunden und eine Basecap auf dem Kopf, die knielangen Hosen sind über und über mit Farbe bespritzt. Gegen eine kleine Pause, um die Fragen der Presse zu beantworten, hat der 40-Jährige nichts, schon gar nicht bei diesen Temperaturen.

Markt-Inhaber Jochen Fitterer ist auch dabei. Er erzählt, wie es zu der Kooperation kam: Nachdem die weiße Wand oft mit Graffiti angesprüht und diese danach wieder von offizieller Seite entfernt wurden, hatten Fitterer und sein Stellvertreter Andreas Lorenz das Gespräch mit der Verwaltungsgesellschaft Patrizia gesucht. Diese schlug vor, den Künstler El Bocho für die Gestaltung der Wand zu beauftragen. Gesagt, getan.

Seit Samstagabend ist der Frankfurter, der in Berlin lebt und nicht einmal wusste, wo Bietigheim liegt, nun dabei, die rund 260 Quadratmeter große Fläche zu bearbeiten - von morgens bis in die Nacht. "In Berlin findet man kaum solche Wände", zeigt sich der 40-Jährige begeistert.

Obwohl er mittlerweile für Galerien arbeitet, international ausstellt und von seiner Kunst leben kann, versteht er die Beweggründe der illegalen Sprayer. "Ich habe auch so angefangen", berichtet er. Man sehe eine freie Wand, die besprühe man. "Das ist nicht böse gemeint." Es gebe schließlich für die Jugend kaum Möglichkeiten, legal Graffiti oder Street-Art zu erstellen. Ob der Ehrenkodex, der unter den professionellen Sprühern herrscht, greift und sein Kunstwerk nicht von anderen übermalt wird - das ist ja schließlich die Hoffnung von Marktinhaber Fitterer -, kann El Bocho nicht sagen. "Viele Kids sind nicht in der Szene, die wissen das nicht."

Er selbst ist bis heute immer wieder nachts aktiv, platziert unter anderem handgemalte Plakate im öffentlichen Raum. Das ist eigentlich auch nicht legal. Seine Intention dabei: "Ich will den öffentlichen Raum positiv mitgestalten." Ab und an "erwischt" ihn die Polizei bei seinen Aktionen. "Aber ich kann gut erklären, was ich da mache." Bisher hätten sie alle Verständnis gehabt, zeigt sich der Künstler erleichtert.

Eigenen Stil entwickelt

Bereits in seiner Jugend reiste er in verschiedene Städte, zeichnete dort Kunst im öffentlichen Raum ab, die ihn inspirierte. Mit der Zeit entwickelte er einen eigenen Stil. Sein Markenzeichen sind die Konstruktionslinien in den Gesichtern und die Kombination von Farben. "Da kann man schon aus 200 Metern Entfernung erkennen, dass das nur ein ,El Bocho' sein kann."

Lange fertigte El Bocho, der Grafikdesign studiert hat, außerdem politische Illustrationen für große Tageszeitungen an. Auf dem Kunstmarkt ist er angekommen. Sogar ein ehemaliger Bundespräsident besitze eine Leinwand von ihm, verrät der Wahl-Berliner. Für ihn sind aber die Werke auf dem Kunstmarkt gleichwertig mit denen, die er in der Nacht auf den Straßen anfertigt. "Man muss real bleiben", erklärt El Bocho. Auf der Straße könne er frei arbeiten, in den Galerien sei das oft anders.

Um weiterhin frei zu sein, verrät El Bocho seinen richtigen Namen nicht. Und sein Gesicht darf man auf dem Foto für die Zeitung natürlich auch nicht sehen. Um sicherzustellen, dass man ihn nicht erkennt, hat er normalerweise, zum Beispiel bei Fernsehinterviews, eine Affenmaske parat. So viel gibt er dann doch preis: Sein Künstlername sei eine spanische Kurzversion seines richtigen Namens. "Ich habe mal ein Semester in Spanien studiert", erklärt er.

Für die Wand in Bietigheim hat El Bocho zunächst eine große Skizze angefertigt. "Letztendlich ist das Bild aber ganz anders geworden", grinst er. Sein Werk ist nun viel farbintensiver als geplant, damit die Bahnfahrer - die Gleise führen direkt am Gebäude vorbei - "geflasht" werden. Als Thema wählte er die Jugend, die das Bedingungslose vorlebe. Fertig will er spätestens heute mit dem Bild sein. Mehr als 250 Farbdosen hat er dafür gebraucht.

Dass seine Kunst nicht für immer bestehen bleibt - unter anderem, weil Gebäude abgerissen werden - findet El Bocho nicht so schlimm. Ihm ist es viel wichtiger, dass seine Werke beeindrucken. Und das bleibe, selbst wenn es sie gar nicht mehr gibt. Für das Bietigheimer Kunstwerk hat sich die Verwaltungsgesellschaft Patrizia indes etwas Besonderes überlegt. Es sollen davon Postkarten und Bilder hergestellt werden, die in limitierter Auflage verkauft werden. Der Erlös geht an die Patrizia-Kinderhaus-Stiftung, die sich für Kinder einsetzt.