DRK-Ortsverein Rastatt lehnt Verbände-Fusion ab

Rastatt

Rastatt (red) - Ein 33 Jahre alter Mann ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in der Mercedesstraße schwer verletzt worden. Der Mann war gerade dabei eine Maschine mit Blechteilen zu bestützen, als sich der Unfall ereignete (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Rastatt (red) - Obwohl er deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte, hat sich ein 40 Jahre alter Mann aufs Rad gesetzt und ist prompt gestürzt. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille Alkohol (Symbolfoto: red).

Bruchsal

Bruchsal (red) - Kaum hat man die eine Baustelle auf der A5 bei Malsch passiert, folgt die nächste: Die Fahrbahn zwischen Bruchsal und Frankfurt wird ab kommendem Montag erneuert. Bereits am Freitag beginnt die Einrichtung der provisorischen Verkehrsführung (Symbolfoto: dpa).