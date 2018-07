Veränderungen fast jedes Jahr erkennbar

Einige Wochen ist seine letzte Reise in den Iran vergangen. Bei Schwarztee mit Kardamom und iranischen Süßigkeiten sitzt der 77-Jährige am Tisch seines Büros und will die Dinge endlich ins rechte Licht rücken. Und gegenseitiges Verständnis wecken. "Wenn wir wissen würden, warum sich der andere so verhält, könnte man Toleranz entwickeln", unterstreicht er. Vorurteile gebe es beispielsweise in puncto Verschleierung. "Das ist eine uralte Tradition", informiert Malige, der viel von der Geschichte Persiens kennt.

Das erste Mal im Iran war der Muggensturmer Ende der 70er Jahre. Mehrere Monate lang war er damit beschäftigt, eine 300 Kilometer lange Straße im Gebirge zu vermessen. "Ich war dort der Exot", erinnert er sich. Wenn er in ein Dorf kam, umringten ihn die Kinder, die Erwachsenen wollten ihn berühren.

Nach seinem Auftrag wollte Malige eigentlich das Land kennenlernen, doch sein Jeep gab den Geist auf. Ein Leihauto war damals zu teuer. "Also habe ich darauf verzichtet." Die Sehnsucht, das irgendwann nachzuholen, blieb.

Bis 2005 dauerte es schließlich, bis Malige in den Iran zurückkehrte. Seitdem war er elfmal dort. Doch er reiste nicht alleine: Er organisiert Reisen, jeweils mit mehr als 20 Teilnehmern. Das Ziel dahinter: "Ich versuche, Verständnis zu wecken." Dazu zählt, den Islam, die Mentalität und die Geschichte des Landes zu erklären. "Die Welt kann ich nicht retten." Er sei aber zufrieden, wenn es ihm gelinge, den Menschen in Deutschland einige Dinge näherzubringen. Schließlich seien diese dann Multiplikatoren. "Eine Frau aus dem Ruhrgebiet zum Beispiel hält seit den Reisen Vorträge", verdeutlicht Malige.

Die Reiseteilnehmer, die sich über Mund-zu-Mund-Propaganda finden, kommen aus ganz Deutschland. Viele sind schon mehrmals mitgefahren. Es sind Menschen, die Interesse haben an der anderen Kultur, denn genau die steht im Mittelpunkt. "Das sind keine Wander-, Fress- oder Vergnügungsreisen." Eine Konkurrenz zu Reiseveranstaltern will Malige aber nicht sein. Schließlich veranstaltet er die zweiwöchigen Touren nicht, um etwas daran zu verdienen.

Ein Reiseleiter, der die Gruppe begleitet, ist immer dabei. Obwohl man sich eigentlich auch ganz ohne Sprache verständigen kann, sagt Malige und erzählt von einem Miniaturmaler, den er kennenlernte, als er Ende der 70er Jahre im Land war. "Das war in Isfahan, der schönsten Stadt des Orients", erinnert er sich. Stundenlang habe er bei ihm im Atelier gesessen und ihm bei der Arbeit zugeschaut. Und obwohl sie keine gemeinsame Sprache konnten, verstanden sie sich wunderbar. "Allein mit der Gestik und den Augen kann man ein freundliches Verhältnis zum anderen herstellen", erläutert Malige. Vier Generationen der Familie kennt Malige mittlerweile. Und jedes Mal, wenn er in Iran ist, besucht er sie.

Wie lange das noch sein wird? Bis er 80 ist, möchte Malige - wenn möglich - auf jeden Fall noch Reisen organisieren. Andererseits: So genau festlegen will er sich nicht. Schließlich erzählte ihm kürzlich sein Freund, der Miniaturmaler, dass er demnächst Besuch aus Neuseeland bekomme - und zwar von einem 87-Jährigen. "Ich mache es so lange, wie es gesundheitlich funktioniert", sagt Malige deshalb.

Viele Veränderungen hat er in den vergangenen Jahren in Iran miterlebt: In den 70ern sei die Armut, vor allem in den Dörfern, greifbar gewesen. "Die Menschen hatten manchmal nicht mal das Notwendigste zum Überleben." "Luxusgegenstände" wie Autos oder Fernseher seien undenkbar gewesen. Dann kam die Revolution, blickt Malige zurück. Die Armut sei seitdem zurückgegangen.

Doch auch kleinere Veränderungen macht Malige aus: Zum Beispiel war Musik früher im Iran verpönt, inzwischen wird öffentlich in Gaststätten musiziert, sogar ein Musikmuseum gebe es bereits.

Waren die Kopftücher früher dunkel, so hätten sie heute eher grelle Farben, oft sei auch nicht mehr der ganze Kopf damit bedeckt, berichtet Malige von seinen Beobachtungen. "Veränderung bemerke ich fast jedes Jahr", beschreibt der 77-Jährige den Wandel.

Unsicher hat er sich im Iran übrigens noch nie gefühlt. Im Gegenteil. Zudem schätze er die Mentalität der Iraner. "Man wird überall eingeladen." Außerdem versuchten die Menschen, zu helfen, wo es möglich ist. Vielleicht ist das der Grund, warum Malige immer wieder zurückkehrt. Und so wird auch die nächste Tour in den Iran führen.

Die nächste Reise ist 2019 geplant. Wer Interesse hat, dabei zu sein, kann sich per E-Mail an Bodo Malige wenden: bodo@malige.de.