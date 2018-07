"Gemeinsam klappt′s meistens am besten" Iffezheim - "Der Neue" auf dem Chefsessel im Iffezheimer Rathaus ist seit 100 Tagen im Amt. Mit 58,5 Prozent der Stimmen wurde Christian Schmid am 28. Januar zum Bürgermeister gewählt, am 1. April hat der einstige Hauptamtsleiter seinen "Traumjob" angetreten. Im Interview mit BT-Redakteur Markus Koch zieht der 32-Jährige eine erste Bilanz. BT: Herr Schmid, die Rathausmitarbeiter haben Ihnen zum Einstand unter anderem eine Schachtel Streichhölzer geschenkt, falls Sie mal eine zündende Idee brauchen. Ist die Schachtel noch voll oder schon leer? Christian Schmid (lacht): Die Streichholzschachtel ist noch unangetastet. Aber die Schokolädchen, die mit dabei waren, sind weg, die habe ich als Nervennahrung gebraucht. Das war eine tolle Überraschung. Es ist schön, wenn das neue Amt so nett beginnt. BT: Wie hat der Wechsel vom Sessel des Hauptamtsleiters auf den Chefsessel geklappt? Schmid: Der Wechsel hat sehr gut geklappt, ich fühle mich sehr wohl. Am Anfang war es noch etwas komisch, nicht mehr ins gewohnte Zimmer zu gehen, aber das Zimmer des Bürgermeisters war mir ja auch vertraut. BT: Sie haben an Ihrem neuen Arbeitsplatz einen kleinen Pokal mit einem Fußballspieler stehen mit der Inschrift "Kreisliga A 2006/07". Worauf bezieht sich das? Schmid: Ich habe damals beim SV Hartheim gespielt und war mit 15 Toren vereinsinterner Torschützenkönig. Mein Vater war stolz auf mich und hat mir zur Erinnerung diesen Pokal geschenkt. BT: An der Wand hängt ein kleines Kupferkreuz. Was hat es damit auf sich? Schmid: Das Kreuz habe ich zur Kommunion bekommen. Ich bin ein gläubiger Mensch. Am Wahltag hatte ich es in meinem Sakko dabei, es hat mir in meinem bisherigen Leben immer Glück gebracht. BT: Seit Mitte Juni ist die Stelle des Kämmerers mit Stephan Sax besetzt, neue Hauptamtsleiterin ist Desiree Müller. Wie klappt das Zusammenspiel? Schmid: Das Zusammenspiel klappt gut, ich bin sehr zufrieden. Die beiden müssen sich jedoch erst einfinden und sich in die Themen einarbeiten. Die vakante Stelle des Hauptamtsleiters hat für mich trotz Stellvertreter mehr Arbeit bedeutet, da ich die Themen übernommen habe, in denen ich schon drin war. BT: Welche Themen und Projekte haben für Sie oberste Priorität? Schmid: Der Neubau des Kindergartens im Weierweg, der im Sommer 2019 fertig sein soll. Des Weiteren muss der Kindergarten Sankt Martin erweitert werden. Für mich ist es ganz dringend, dass wir endlich mit der Erweiterung des Industriegebiets beginnen können. Wir haben uns mit der Naturschutzbehörde geeinigt, die sichergestellt haben wollte, dass die geplanten Feldlerchenfenster dauerhaft funktionieren. Wir haben nun ein 1,5 Hektar großes Ersatzgrundstück der Gemeinde zur Verfügung gestellt, falls auf einer bewirtschafteten Fläche ein Feldlerchenfenster wegfällt. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses steht in der Prioritätenliste ebenfalls oben. Nachdem die Gemeinde den von allen Beteiligten favorisierten Standort erworben hat, kann's jetzt endlich losgehen. Es hat bereits erste Gespräche mit der Freiwilligen Feuerwehr und dem Roten Kreuz gegeben. Im Oktober besichtigen wir gemeinsam Einrichtungen in Rheinstetten, Linkenheim-Hochtstetten und Knittlingen, um Anregungen für den Neubau zu sammeln. Parallel wird zudem der Feuerwehrbedarfsplan überarbeitet. BT: Jeder Bürgermeister hat seinen eigenen Führungsstil - was kennzeichnet Ihren? Schmid: Ich bin ein Teamplayer, das kann man definitiv sagen. Gemeinsam klappt's meistens am besten. Ich bin offen, ehrlich und loyal zu meinen Mitarbeitern und lege Wert auf gegenseitigen Respekt und eine gute Kommunikation. Des Weiteren bin ich auch zu Kompromisslösungen bereit. BT: Als Bürgermeister haben Sie mehr Aufgaben und mehr Verantwortung als ein Hauptamtsleiter. Wie gehen Sie mit einem längeren Arbeitstag und höheren Stresslevel um? Schmid: Bürgermeister zu sein ist mein Traumjob, der mir Spaß macht und in dem ich aufgehe. Ich gehe auch gern zu den Veranstaltungen unserer Vereine, die mir sehr wichtig sind. Insgesamt bedeutet der neue Job weniger Freizeit, bietet aber dafür auch andere Möglichkeiten. Beispielsweise war das Frühjahrsmeeting für mich und meine Frau spannend und interessant. Es war eine ganz neue Erfahrung, die Größen des Galopprennsports kennenzulernen. Wir freuen uns nun sehr auf die Große Woche. BT: Sie haben beim FV Iffezheim gespielt. Haben Sie noch Zeit für dieses Hobby? Schmid: Ich habe hierfür schon weniger Zeit, der Beruf geht nun mal vor. Fußballspielen ist mir aber wichtig als Ausgleich, ich möchte schon noch eine Weile auf Torejagd gehen. Ich spiele mittlerweile in der Bürgermeister-Mannschaft, der Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen ist mir wichtig und bedeutet mir viel. BT: Bei Ihrer Amtseinführung haben Sie auch eine Einladung für den Bürgermeisterchor bekommen. Sind Sie dieser gefolgt? Schmid: Bislang nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. BT: Sie haben eine Bürgermeistersprechstunde eingeführt. Wie groß ist die Nachfrage, welche Themen kamen zur Sprache? Schmid: Bei meinen bislang drei Sprechstunden waren 18 bis 20 Bürger da. Es ging um Bauplatzanfragen, Straßensanierung und die Parksituation. Bei Letzterem gab es vor allem Beschwerden über Autofahrer, die auf dem Gehweg parken. Für mich ist es wichtig zu erfahren, wo den Bürgern der Schuh drückt. BT: Der im Wahlkampf zugesagte Heimservice der Verwaltung ist angelaufen. Wie wird diese Dienstleistung angenommen? Schmid: Bislang waren meine Verwaltungsmitarbeiter bei sechs Hausbesuchen, bei denen es vorwiegend um die Erstellung eines Personalausweises ging. Bislang hat es für diesen kostenlosen Service nur Lob gegeben. Ich habe Rückmeldungen von Kollegen bekommen, die sich überlegen, so etwas auch einzuführen. BT: Sie haben bei Hausbesuchen im Wahlkampf Listen mit Anregungen angelegt. Welche Themen davon gehen Sie vorrangig an? Schmid: Die Liste ist lang, ich werde die Themen sukzessive abarbeiten. Es ging neben ganz allgemeinen Dingen um alternative Bestattungsformen, Räume für Vereine, schnelles Internet und Verkehrssicherheit. BT: Welche Wünsche gab es genau hinsichtlich der Verkehrssicherheit? Schmid: Beispielsweise wurden in einzelnen Bereichen Geschwindigkeitsreduzierungen gewünscht. Auch wurde häufig beklagt, dass auf dem Gehweg geparkt wird und dass ältere Bürger mit Rollator oder Mütter mit Kinderwagen auf die Straße ausweichen müssen. In diesem Zusammenhang befassen wir uns zur Regelung entsprechender Dinge auch mit dem Erlass einer Polizeiverordnung. Interview BT: Die Ortskernsanierung ist ins Stocken geraten, nachdem sich der Gemeinderat entschieden hat, die Festhalle so zu lassen, wie sie ist. Welche Akzente sind Ihnen bei der Ortskernsanierung wichtig? Schmid: Die Gretchenfrage ist, wie es mit der Festhalle weitergeht. Ich bin bei dieser Frage in alle Richtungen offen. Eine Idee könnte sein, dass wir alles noch einmal neu aufrollen und einen Arbeitskreis bilden, in dem Vertreter des Gemeinderats, der Vereine, der Bürger und der Verwaltung sind. Doch bevor wir dieses Thema angehen, widmen wir uns den Projekten, die dringender sind. BT: Ihre erste Amtszeit endet 2026. Was sollte sich bis dahin in Iffezheim verändert haben? Schmid: Iffezheim ist eine lebens- und liebenswerte Gemeinde. Damit dies so bleibt, müssen wir unsere Infrastruktur weiter entwickeln. Ich hoffe, dass bis dahin das Thema mit der Festhalle gelöst ist. Mir ist es wichtig, dass unsere Bildungseinrichtungen auf dem neuesten Stand der Technik bleiben. Das Thema altersgerechtes Wohnen wird uns in Zukunft mehr beschäftigen. Wir wollen den Ansprüchen und Anforderungen aller Generationen gerecht werden. Es wäre aber auch schön, wenn mehr junge Familien kämen. Doch unsere Siedlungserweiterung ist aktuell durch übergeordnete Planungsinstrumente eher begrenzt. Mit Blick auf 2026 wünsche ich mir, dass die Iffezheimer mit mir zufrieden sind und mich erneut zu ihrem Bürgermeister wählen.

