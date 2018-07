Kritik an Wachstum

Hauptthema war die Weiterbearbeitung des Flächennutzungsplans, der schon bei den vorangegangenen Verbandstreffen ein Schwerpunkt war. In dem Planwerk werden aktuelle Entwicklungen, wie etwa das Baugebiet "Südliche Gifiz" in Bietigheim und Vorhaben wie in Elchesheim-Illingen die Neuordnung des Freizeitbetriebs am Goldkanal dokumentiert. Diesmal ging es lediglich um die Einfügung der interkommunalen Vereinbarung, die Bietigheim mit seiner Nachbargemeinde Ötigheim für die Ansiedlung von Einkaufsmärkten geschlossen hat (wir berichteten). Im Flächennutzungsplan stelle diese Neuerung nur eine "marginale Änderung" im Gesamtgefüge dar, umschrieb Augustin die Bedeutung. Dennoch ist eine erneute Offenlage des entsprechend aktualisierten Planwerks erforderlich. Die Anhörung sollte aber darauf beschränkt werden, nur Stellungnahmen zu diesem einen Punkt, der Marktregelung zwischen Bietigheim und Ötigheim zuzulassen, meinte Karin Kies vom Planungsbüro Gerhardt. Die Versammlung stimmte zu.

Martin Kimmig (CDU, Au am Rhein) sah in dem von Bietigheim und Ötigheim eingeschlagenen Weg eine "interessante Lösung", um in Fragen der Nahversorgung "Kirchturmdenken" zu überwinden. Augustin dagegen hielt es für "sinnvoller", wenn der Gesetzgeber die Baunutzungsordnung ändern würde. Durch die dort festgelegten Maßstäbe lande man bei maximal 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Die Vorgaben seien "nicht mehr zeitgemäß", bemängelte der Verbandsvorsitzende.

In der Sitzung waren auch die Eingaben der vorausgegangenen Anhörung zu beurteilen. Die vom Büro und der Verbandsführung getroffenen Abwägungen wurden ohne Diskussion angenommen. Sie betrafen durchweg bekannte Themen, die bei früheren Zusammenkünften schon erörtert worden waren. Trotzdem tauchte in den Unterlagen eine neue Stellungnahme auf. Sie war von einer Privatperson zu Kieswerkserweiterungen auf Gemarkung Durmersheim geltend gemacht worden. Das Kalksandsteinwerk am Hardtwald plant eine Vergrößerung der Rohstoffgewinnung um 3,6 Hektar nordwestlich seines Areals. Das Kieswerk Stürmlinger in Ortsnähe will seinen Baggersee ein Stück in Richtung Norden ausdehnen, um 9,6 Hektar.

Der kritische Einwender beklagte den Verlust von "wertvollem Ackerland", das "für immer verloren gehe". Der See des Kieswerks Stürmlinger werde noch größer. Es entstehe eine "riesige Wasserfläche", die dem Klima schade und Nebelbildung begünstige. Auch drohe das Grundwasser zu verschmutzen.

Kritisch beurteilt wurden die Abbauerweiterungen auch von einem Bündnis aus Landesnaturschutzverband, BUND und Naturschutzbund, denen Hermann Kölmel "einseitige" Argumentation mit immer wieder dem gleichen Inhalt vorhielt. In Wirklichkeit hatten sich die Verbände in Bezug auf die Kalksandsteinwerke zufrieden über den Umgang des Unternehmens mit naturschutzrechtlichen Belangen geäußert. Man habe mit der Firma "gute Erfahrungen" gemacht und sei zuversichtlich, dass es so bleibe. Die Verbände verkörperten das "grüne Gewissen", bemerkte Augustin auf Kölmels Einwand. Die geäußerten Bedenken zu den Abbauerweiterungen wurden "zur Kenntnis genommen". Es wurde darauf hingewiesen, dass Fragen des Naturschutzes in der "bergbaurechtlichen Genehmigung" berücksichtigt würden. Vorgespräche hätten gezeigt, dass "von einer einvernehmlichen Lösung ausgegangen werden kann".