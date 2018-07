Irritationen um Schulsanierungen

Geplant war dieses Jahr die Sanierung der Handelslehranstalt (HLA) Rastatt - dort soll unter anderem Asbest aus Trennwänden entfernt werden -, der Gewerbeschule Bühl sowie der Papiermacherschule Gernsbach. Bei einer Förderbewilligung aller drei Projekte rechnete der Landkreis mit einer Summe von 1,43 Millionen Euro. Doch nun wird es zumindest für die beiden Schulen in Rastatt und Bühl knapp. Dort stehen umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an, die man nur in den Ferien umsetzen könne. Ohne Bescheid die Sanierungen anzugehen, wirke sich hingegen negativ auf die Bewilligung des Förderantrags aus. Deshalb wartete man erst einmal ab.

Erst Anfang Juni informierte der Landkreistag Baden-Württemberg darüber, dass lediglich der Antrag für die Papiermacherschule bewilligt worden sei. Das offizielle Schreiben liegt dem Landkreis aber noch nicht vor. Die Fördersumme soll allein für dieses Projekt rund 1,46 Millionen Euro betragen. Das liege rund 27000 Euro über der erwarteten Summe für alle drei Projekte.

Die Landkreisverwaltung schlug den Ausschussmitgliedern deshalb vor, die Sanierung in Gernsbach noch dieses Jahr anzugehen. Die Arbeiten könnten während des Schulbetriebs umgesetzt werden. Für Rastatt und Bühl sei es hingegen zu spät: Da man öffentlich ausschreiben müsse, könnten die Arbeiten frühestens im September beginnen, da sind die Ferien aber schon vorbei. Doch gerade an diesen beiden Schulen sei die Sanierung dringend. Deshalb plädierte die Verwaltung dafür, bereits im Spätjahr eine Ausschreibung für die beiden Schulen zu starten und die Bauausführung ins Jahr 2019, in die Osterferien, zu schieben. Ohne Fördergelder. Der Ausschuss folgte bei einer Enthaltung.

Burkhard Jung, Leiter des Amts für Finanzen, Gebäudewirtschaft und Kreisschulen, betonte die Dringlichkeit, vor allem die HLA Rastatt zu sanieren. In der Schule sei Asbest in Trennwänden gefunden worden (wir berichteten), ein Teil davon wurde bereits entfernt, doch in zwei weiteren Gebäuden seien diese Trennwände ebenso verbaut.

Karsten Mußler (FW) kritisierte, wenn die Sanierung der HLA doch so dringend sei, warum man dann die Ausschreibung noch nicht vorbereitet habe. Er sei gespannt, ob man es schaffe, kommendes Jahr dann fünf Projekte zu stemmen - neben HLA und Gewerbeschule Bühl sollen die Anne-Frank-Schule Rastatt, das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Durmersheim und die Josef-Durler-Schule Rastatt saniert werden.

Manuel Hummel (Grüne) warnte davor, eine Bugwelle an Sanierungsprojekten vor sich herzuschieben.