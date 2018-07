Vom einheimischen Gerstensaft bis zum glutenfreien Bio-Bier

(sb) - Nicht in 80 Tagen, sondern in 80 Minuten konnten die Besucher auf dem Rastatter Marktplatz am Wochenende um die Welt reisen. Denn bei den ersten Rastatter Biertagen gab es rund 300 verschiedene Gerstensäfte aus der ganzen Welt zu probieren. Vom heimischen Bier der Brauerei Franz und der Hausbrauerei Hopfenschlingel bis hin zu Honigbieren oder Spezialitäten unter anderem aus Belgien, Asien oder Amerika.

Bei den ersten Rastatter Biertagen handelte es sich um eine Premiere nicht nur in Rastatt. "Wir starten dieses Konzept hier zum allerersten Mal überhaupt", berichtet Organisator Norbert Dötsch von der Interfest Event GmbH aus Urbar. Diese hatte vor einigen Wochen bereits das Streetfood-Festival im Schlosshof ausgerichtet und Rastatt in den vergangenen Jahren als sehr guten Austragungsort für Veranstaltung rund um Speis und Trank kennengelernt. "Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung klappt wunderbar, die Menschen sind entspannt und freuen sich, etwas Neues kennenzulernen", fasst Dötsch die für Rastatt sprechenden Gründe zusammen. So waren bereits zum Auftakt am Freitagabend trotz einiger kleineren Regenschauer zahlreiche Besucher auf den Marktplatz gekommen. Am Wochenende dann herrscht bei bestem Wetter eine ausgelassene Stimmung.

"Die Idee, an einem Ort die verschiedensten Biere zu probieren, ist super", freuen sich Markus Rehbein und seine Freunde, die aus Malsch nach Rastatt gekommen sind. Eine Freundin wird sie am Abend wieder abholen, damit alle sicher und ohne die Gewissheit, später noch Auto fahren zu müssen, mitfeiern können. Allein am Stand von Robert Brüll, der belgische Bierspezialitäten anbietet und bei dem die Stimmung am Freitag nach dem WM-Sieg gegen Brasilien bestens ist, sind rund 50 verschiedene Sorten im Angebot. "Vom Kirschbier mit 3,9 Prozent bis hin zum zwölfprozentigen Bier ist hier alles zu haben", berichtet er. Elf Biere kommen vom Fass, den Rest gibt es aus der Flasche. Und wie schmeckt das Bier namens "Schlacht von Waterloo"? "Super", findet Rainer Hausmann und blickt interessiert auf die große Auswahl, zu der ein glutenfreies Bio-Bier ebenso gehört wie Schokoladenbier.

"Manche Sorten sind schon sehr ausgefallen. Ein Honigbier hat mir sehr gut geschmeckt", berichtet Renate Weiser, die mit zwei Freundinnen gekommen ist. Neben Gestensaft aus der ganzen Welt und zahlreichen Imbissständen wird den Besuchern auch ein musikalisches Programm geboten. Während am Freitag die Band "The Big D" auf der Bühne für rockige Beats steht, spielt am Samstag "The fat birds" auf. Gestern stand Karaoke auf dem Programm. Auf die Besucher warten Bierbänke und gemütliche Liegen. "In dieser Form ist die Veranstaltung einmalig", freut sich Marktmanager Markus Lang.

Nach dem Start in Rastatt wird das Konzept der Biertage nun an fünf weiteren Orten in Deutschland getestet. "Wenn es erfolgreich ist, wovon wir nach dem gelungenen Start ausgehen, dann kann es bereits im kommenden Jahr zu einer zweiten Auflage in Rastatt kommen", blickt Norbert Dötsch nach vorne. "Uns würde das sehr freuen, denn die Veranstaltung passt wunderbar auf den Rastatter Marktplatz", sagt der städtische Wirtschaftsförderer Jonathan Berggötz.