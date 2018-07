Acht Jahre Haft für Haupttäter

Karlsruhe

Bei Raub schwer verletzt Karlsruhe (red) - Schwere Verletzungen hat sich ein 19-Jähriger bei einem Raub nahe dem Schlossgarten zugezogen. Ein unbekannter Täter schubste ihn mit voller Wucht von seinem Fahrrad und floh mit diesem. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus gebracht (Symbolfoto: dpa).

Ottersweier

19-Jähriger im Auto eingeklemmt Ottersweier (red ) - Bei einem Unfall mit einem Lkw ist ein 19 Jahre alter Autofahrer am Montag in Ottersweier schwer verletzt worden. Der junge Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Sein 13-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt (Symbolfoto: DRF ).