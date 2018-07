SPPS investiert Millionen

(yd) - Die extreme Hitze auf der Baustelle konnte der Freude gestern Nachmittag keinen Abbruch tun: Ein großer Traum gehe mit der Grundsteinlegung für das Tagespflegeprojekt der Firma SPPS aus Rastatt in Erfüllung. Bereits in einem Jahr will die Firma in Ötigheim eine Tagespflegestation für Senioren errichten, es sollen in dem Gebäude aber auch seniorengerechte, barrierefreie Wohnungen entstehen sowie eine Senioren-Wohngemeinschaft für acht Bewohner untergebracht werden. Letztere wird als "innovatives Leuchtturm-Projekt" mit 100000 Euro vom Ministerium für Soziales und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg gefördert. "Mit diesem Projekt wird die Zukunft der Menschen vor Ort gesichert", zeigte sich die CDU-Landtagsabgeordnete Sylvia Felder gestern überzeugt, die sich in Stuttgart für die Unterstützung starkgemacht hatte. Das Wort "Pflegenotstand" sei in aller Munde: "Es besteht Handlungsbedarf."

Romeo Pletowski, Geschäftsführer der SPPS Baden-Baden/Rastatt GmbH, die in das Projekt insgesamt fünf Millionen Euro investieren will, zeichnete einen Weg nach, der einige Hürden enthielt. "Umso mehr freuen wir uns über den heutigen Startschuss." Neben den Wohnungen und der Tagespflege soll auch der ambulante Pflegedienst SPPS, bisher in Rastatt ansässig, mit seinen 20 Mitarbeitern nach Ötigheim ziehen. Insgesamt werden in der Industriestraße 32 dann 35 bis 40 Mitarbeiter beschäftigt.

Kiefer freute sich auch über den Standort in direkter Nähe zum (stationären) Pflegeheim und zum geplanten Behinderten-Wohnprojekt der Lebenshilfe. Man habe Bebauungspläne und den Flächennutzungsplan geändert -, "weil wir das Vorhaben hier als den Meilenstein für die Versorgung in Ötigheim ansehen."