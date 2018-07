Iffezheimer auf Freiersfüßen

"Bisher hatte ich einfach noch nicht das große Glück in der Liebe", sagt der 25-Jährige, der in einem Rastatter Reisebüro arbeitet. Aus "reiner Abenteuerlust" habe er sich entschlossen, bei der "Bachelorette" mitzumachen. "Es hat mich gereizt, mal eine Frau auf diesem Weg kennenzulernen."

Inzwischen ist die aktuelle Staffel schon abgedreht und Dennis Zrener, der in Sinzheim aufgewachsen ist, ist zurück in der Heimat. Zum Ausgang des Liebes-Abenteuers, das in diesem Jahr auf der griechischen Insel Kos gedreht wurde, darf er nichts verraten, aber ein bisschen was geht dann doch: Die Stimmung im Haus, in dem die 20 Rosenkavaliere, die sich um die Gunst der "Bachelorette" bewerben, untergebracht waren, sei grundsätzlich gut gewesen. "Ein bisschen Konkurrenzkampf ist natürlich dabei, aber es ist jetzt nicht so, dass man sich gegenseitig in die Pfanne haut." 20 "ganz verschiedene Typen" hätten in diesem Jahr bei der Show mitgemacht. "Und jeder interessiert sich für die Frau - logisch, sie ist ja auch sehr attraktiv. Klar, dass es auch ein bisschen Wettbewerb gibt."

Vermisst habe er während der Dreharbeiten eigentlich nichts - "man denkt natürlich schon an die Familie daheim und die Freunde, aber es war jetzt nicht so schlimm", meint der 1,95 Meter große Hüne, der in seiner Freizeit hauptsächlich im Fitnessstudio anzutreffen ist: "Mein Leben besteht eigentlich nur aus Arbeit und Sport." Ansonsten ist Zrener in den sozialen Medien aktiv. RTL bewirbt den "Bachelorette"-Kandidaten als "Influencer", immerhin habe er auf seinem Instagram-Kanal 20000 Follower. Neben seiner Arbeit im Reisebüro modelt der 25-Jährige gelegentlich.

"Ich hoffe, bei den Zuschauern einen positiven Eindruck zu hinterlassen", sagt Zrener im BT-Gespräch. "Mir ist es wichtig, authentisch zu sein. Das heißt auch, dass ich die Dinge, die mir nicht passen, direkt anspreche. Wie das vorm Fernseher ankommt, kann ich schwer abschätzen."

Ob es Dennis Zrener gelungen ist, das Herz der "Bachelorette" zu gewinnen, wird die kommende Staffel zeigen, die ab Mittwoch, 18. Juli, 20.15 Uhr wöchentlich bei RTL zu sehen ist.