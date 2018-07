Ungenehmigte Feuerwerke

Durmersheim (HH) - Weht der Wind von Westen kann man diesen Freitag bis nach Durmersheim, je nachdem wo man wohnt, ein Feuerwerk hören. Zu sehen bekommt man es nicht, dafür müsste man an den Rhein bei Au fahren. Oder gleich nach Lauterburg, dem Ort des pyrotechnischen Spektakels. Wie jedes Jahr am 13. Juli feiern die Franzosen mit einem "Feu d'artifice" in ihren Nationalfeiertag hinein. Meistens wird es ungefähr um 22.30 Uhr gezündet. Deutlicher vernehmbar als das legale Kunstfeuer im Elsass sind die vielen ungenehmigten Feuerwerke, die auf der badischen Rheinseite ständig abgeschossen werden. In Durmersheim zum Beispiel vergeht kein Monat, ohne dass irgendwo im Ort oder in einer Nachbargemeinde Böller und Raketen zischen. Ganz offensichtlich wird es zur Mode. Ob Geburtstage, Hochzeiten oder andere Anlässe, man will es im wahrsten Sinn des Wortes krachen lassen. Mitternacht ist der beliebteste Zeitpunkt. "Silvesterfeuerwerke" würden inzwischen das ganze Jahr über abgefeuert, wurde kürzlich im Gemeinderat von Christa Schulz (BuG) festgestellt. Bürgermeister Andreas Augustin war das Phänomen nicht unbekannt: Man decke sich Ende Dezember beim alljährlichen Feuerwerksverkauf ein, um es mitten im Jahr nachts um null Uhr abzubrennen. Für Pyrotechnik gebe es zwei Klassifizierungen, erläuterte Augustin. Klasse eins dürfe nur von Fachleuten angewendet werden. Klasse zwei, zu denen die Silvestersortimente gehören, dürfen nur am 31. Dezember und 1. Januar verwendet werden. So steht es im Sprengstoffgesetz. Vom 2. Januar bis 30. Dezember gilt das "Verbot der Feuerwerkszündung". Wer dagegen verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Es können Bußgelder bis zu 10 000 Euro verhängt werden. Gefährdung von Leib und Leben oder fremden Sachen kann zu einer Freiheitsstrafe führen. Es gibt legale Wege für Feuerwerke unterm Jahr. Bei der jeweiligen Gemeinde kann "aus begründetem Anlass" eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Über die Bewilligung entscheidet die Verwaltung.

