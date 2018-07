Eine Orchidee der Feuchtgebiete Rastatt (red) - Zur Pflanze des Monats Juli 2018 hat die Umweltstiftung Rastatt die Sumpf-Stendelwurz (Epipactis palustris) ernannt. Die Sumpf-Stendelwurz, auch bekannt unter den Namen Weiße Sumpfwurz, Echte Sumpfwurz oder Sumpf-Sitter, trägt ihren Standort schon im Namen: Sie ist eine Orchidee der Feuchtgebiete. Als echte Sonnenliebhaberin mag sie keinen Schatten. Der aufrechte Stängel der Pflanze wird in der Regel zwischen 20 und 50 Zentimetern hoch. Besonders kräftige Exemplare können bis zu 80 Zentimeter erreichen. Die Sumpf-Stendelwurz blüht zwischen Mitte Juni und Ende Juli. Der beeindruckende Blütenstand ist bis zu 15 Zentimeter lang und meist locker mit fünf bis 20 Blüten besetzt. Diese "kleinen, bizarren Wunderwerke", so die Umweltstiftung, ,sind meist rot-violett überlaufen und haben eine weiße Lippe. Für Bestäubung sorgen Hautflügler, Zweiflügler und Käfer. Die Sumpf-Stendelwurz ist durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders streng geschützt und steht, wie alle in Europa vorkommenden Orchideenarten, unter dem Schutz europäischer Gesetze. In Baden-Württemberg war die Sumpf-Stendelwurz einst weit verbreitet. Heute jedoch gilt sie als gefährdete Pflanzenart. Denn viele ihrer Wuchsorte sind in den vergangenen Jahrzehnten verschwunden. Auch bei uns kommt sie nur sehr selten vor. Sie findet sich auf Böden, die langfristig von Grundwasser durchfeuchtet werden. Solche Stromtal-Streuwiesen oder Riedwiesen waren noch vor einigen Jahrzehnten prägendes Landschaftselement der oberrheinischen Tiefebene, so auch der Rastatter Riedgemeinden Wintersdorf, Ottersdorf und Plittersdorf. Da solche Wiesen jedoch wenig wirtschaftlich waren, wurden sie durch Entwässerung in Ackerland oder Fettwiesen umgewandelt oder aufgeforstet. Viele Streuwiesen fielen außerdem der Kiesgewinnung zum Opfer.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben