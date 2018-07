Die Einsamkeit in Szene setzen

Es ist eine Präsentation der etwas anderen Art, die das Büro Szenographie Valentine Koppenhöfer in Weimar im Auftrag der Staatlichen Schlösser und Gärten entworfen hat. Mehrere Hundert übermannshohe Vierkanthölzer bilden eine höhlenartige Struktur, die der Ausstellungsbesucher durchwandern kann wie einen stilisierten Wald, erklärt die für die Rastatter Schlösser zuständige Konservatorin Dr. Petra Pechacek. Das passt natürlich gut zum Thema Eremitage. Solche Einsiedeleien ließen sich Fürsten des der Frühen Neuzeit in ihre Parks bauen, um dort eine wirkliche oder auch nur vorgetäuschte Einsamkeit zu finden. Nicht mehr sehr viele dieser Eremitagen sind erhalten, eine davon ist die im Garten von Schloss Favorite. Markgräfin Sibylla Augusta ließ sie vor genau 300 Jahren errichten.

Vorbild für solche versteckten Gartenbauwerke in einer künstlichen Wildnis waren frühchristliche Einsiedler. Diese Ursprünge will die Ausstellung ebenso thematisieren wie moderne Formen des Einsiedlertums. Sie stellt Vergleiche an mit anderen fürstlichen Eremitagen, die für Favorite als Vorbild gedient haben könnten oder für die Favorite Anregung war. Beispiel: Die Eremitage des Fürstbischofs Damian Hugo von Schönborn in Waghäusel - einem engen Freund der Markgräfin Sibylla Augusta.

Durchaus gewollt war in der Barockzeit der herbe Kontrast zwischen höfischem Prunk in den Schlössern und fast schon überbetonter Einfachheit in den Eremitagen. Das ist im Fall von Favorite besonders augenfällig. Die Ausstellungsarchitektur will diesen Gegensatz unterstreichen durch eine einheitliche mattgraue Lasur der Holzelemente, die die Maserung erkennen lässt, und durch die außergewöhnliche Idee, alle Text- und Schautafeln sowie die Objektschilder auf Ahornholz zu drucken. Die aufwendige Herstellung hat die Firma Oschatz Druckwerk aus Frankfurt übernommen.

Aber natürlich zeigt die Ausstellung nicht nur Texttafeln. Neben einigen Objekten aus dem Schloss selbst sollen in diesen Tagen noch kostbare Leihgaben in Favorite eintreffen. Heute fährt Petra Pechacek zusammen mit einem Restaurator nach Schloss Erbach im Odenwald, um ein seltenes Jagdbesteck zu überführen. Die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe leiht ein Ölgemälde der Büßerin Maria Magdalena von der Hand des niederländischen Barockmalers Gerard Dou. Bei einigen Fürsten - so bei Sibylla Augusta - hatte der Rückzug in die Einsiedelei nämlich einen religiösen Aspekt, bei anderen eher einen vergnüglichen. Geschichte und Bedeutung solcher Eremitagen werden in einem 240-seitigen und reich bebilderten Ausstellungskatalog nachzulesen sein. Für den jüngsten Stand der Forschung bürgt die Kuratorin der Ausstellung: Prof. Dr. Nadja Horsch von der Universität Leipzig. Für die optimalen klimatischen Bedingungen sorgt das Restauratorenteam um Werner Hiller-König. Schließlich müssen die Ausstellungsstücke vor Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen geschützt werden.

Der Ausstellungsbesuch ist in den Schlosseintritt eingeschlossen. An bestimmten Tagen wird auch die Eremitage selbst zu besichtigen sein.

www.schloss-favorite.de