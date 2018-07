Jedes Gemeindearchiv "ein neues Abenteuer"

Bischweier - "Das ist der Kracher!" freut sich Archivar Helmut Müller über einen besonderen Fund im Gemeindearchiv von Bischweier, das er seit April auf Vordermann bringt: Das "Güld-Einzugs-Buch St. Erhardi Hof-Guth Bischweier" aus dem Jahr 1815. Dieses Steuerbuch gibt wertvolle Einblicke in das landwirtschaftliche Leben vor 200 Jahren. Des Weiteren stieß Müller auf Schreiben des Reichsstatthalters in Baden, Robert Wagner, und von Adolf Hitler, in denen für die Verleihung der Ehrenbürgerwürde gedankt wird.

"Wir haben davon bislang nichts gewusst", erklärt Bürgermeister Robert Wein auf BT-Nachfrage. Als das Thema Ehrenbürgerwürde von Adolf Hitler Anfang der 1990er Jahre bundesweit diskutiert worden sei, habe man den Ratsschreiber damit beauftragt, im Archiv diesbezüglich nachzuschauen. Dieser habe jedoch nichts gefunden, so Wein: "Wir werden das Ganze formell sauber lösen und die Ehrenbürgerwürde löschen. An dieser Stelle sehe ich keinen Diskussionsbedarf, denn Wagner und Hitler waren Verbrecher. Wir distanzieren uns nicht von unserer Geschichte, aber von dieser Geisteshaltung", unterstreicht der Rathauschef.

Weniger brisant und vom lokalhistorischen Aspekt bedeutend wichtiger ist das Steuerbuch des Ehrhard-Hofs. Bislang habe niemand gewusst, dass dieses Steuerbuch existiere, so Müller. Von den anderen beiden Hofgütern, die es noch in Bischweier gab, sei nichts überliefert, bedauert Müller. Auf 147 Seiten listet das Steuerbuch fein säuberlich die Flächen auf, die zum Erhard-Hof gehören. "Die Steuern, heute würde man sie als Pachtzins bezeichnen, mussten an den vom Großherzog eingesetzten Verwalter gezahlt werden", erläutert Helmut Müller. Für die "Äcker im Loch" waren beispielsweise drei Gulden und ein Kreuzer pro Jahr zu entrichten.

Als er sich den bedeutenden Fund näher anschauen wollte, zerbrach jedoch das stark beschädigte Papier: "Es muss der Feuchtigkeit ausgesetzt gewesen sein, Schimmel hat dem Papier so stark zugesetzt, dass es sich in den nächsten Jahren zersetzen würde, wenn nichts gemacht wird." Stark beschädigt sind auch die Jahresrechnungen von 1888 und 1889, die ebenfalls restauriert werden. Die Dokumente wurden dieser Tage zu einer Karlsruher Papierrestauratorin gebracht, die nun zunächst Seite für Seite heraustrennt, verdeutlicht Müller. Dann werde jedes Blatt gespalten, bevor die Vorder- und die Rückseite auf ein neues Trägerblatt kommen.

Der 52-Jährige ist seit 2001 im Kreis Rastatt unterwegs, um Ordnung und Struktur in die Gemeindearchive zu bringen. Im vergangenen Jahr war er in Steinmauern und Au am Rhein, davor in Muggensturm, Bietigheim, Ötigheim, Durmersheim, Iffezheim, Forbach und Malsch: "Das ist jedes Mal ein neues Abenteuer", beschreibt Müller seine Arbeit. So entdeckte er in Forbach-Langenbrand eine original Nachtwächter-Uniform samt Säbel und Sturmlampe, in Au am Rhein förderte er aus einem Schrank einen alten Schlagstock zutage. Dort ist er übrigens ab Oktober wieder im Einsatz, um das Archiv im frisch sanierten Rathaus einzurichten. Im nächsten Jahr wird er in Weisenbach Ordnung schaffen.

Etwas "abenteuerlich" war es auch im Gemeindearchiv von Bischweier: Ein Großteil der alten Akten bis 1950 lag ungeordnet in den Regalen. Zwar waren rund 600 Akten durchnummeriert, es wurden jedoch keine Listen angelegt. Und so wird Müller bis September auch nicht fertig mit seinem Job: "Um die Akten ab 1950 zu sortieren, benötige ich noch einmal ein halbes Jahr", verdeutlicht der Archivar.

"Die meisten Gemeindearchive werden nur bei Jubiläen in Anspruch genommen, ansonsten ist das Interesse seitens Verwaltung oder der Einwohnerschaft eher gering", so sein Eindruck. Dies trifft auch auf Bischweier zu: Dort wird die erste urkundliche Erwähnung vor 775 Jahren in diesem Jahr mit mehreren Veranstaltungen gefeiert und seit einigen Monaten sind die freie Journalistin Anne-Rose Gangl und SPD-Gemeinderat Alfons Braun damit beschäftigt, im Archiv nach Themen und Aspekten der Dorfgeschichte zu suchen, die bislang nicht oder nur rudimentär aufgearbeitet wurden.

Eine neue Ortschronik soll es laut Bürgermeister Wein jedoch nicht geben. Auch das Werk "Bischweier - Geschichte eines Dorfes", das Ernst Rümmele aus Baden-Baden 1983 veröffentlicht hat, soll nicht fortgeschrieben werden. Vielmehr sollen die Rechercheergebnisse in eine Publikation einfließen, in der die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr ebenso ihren Niederschlag finden wie Berichte von einigen Zeitzeugen.