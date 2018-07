Die nächste Kostenexplosion

Rastatt

Rastatt (red) - Ist das eigene Brunnenwasser fürs Befüllen eines Planschbeckens, zum Gießen, als Tränkwasser für Tiere oder zum Trinken geeignet? Solche Fragen kann man sich am Labormobil des VSR-Gewässerschutzes beantworten lassen, das am Montag nach Rastatt kommt (Symbolfoto: dpa).

Karlsruhe

Karlsruhe (as) - "Man muss als Frau immer 120 Prozent geben, um akzeptiert zu werden", so lautet eine der Erfahrungen, die Gabriele Calmbach-Hatz auch mit 69 immer wieder macht. Die Geschäftsführerin von Papier Fischer (Foto: pr) mit Hauptsitz in Karlsruhe ist eine echte Powerfrau.

Rastatt

Rastatt (red) - Eine noch unbekannte Jugendgruppe soll am späten Dienstagabend einen Baum in der Rastatter Kaiserstraße in Brand gesteckt haben. Zeugen hatten gegen Mitternacht vier Jugendlichen dabei beobachtet, wie sie zündelten. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Rastatt (red) - Die Hans-Thoma-Schule Rastatt zieht in den Sommerferien nach Wintersdorf um. Die Schüler werden dann mit einem Bus dorthin gebracht. Um diesen Schulbusverkehr sicher zu gestalten, sucht die Stadt Ehrenamtliche, die die Schüler begleiten (Symbolfoto: dpa).