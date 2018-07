Wenn Schlager und Bläser den Schlosshof rocken

(dm) - Ende des Monats verwandelt sich der Ehrenhof des Rastatter Barockschlosses wieder in eine Musikarena, in der dann zum mittlerweile dritten Mal die Residenzschloss-Open-Air-Reihe über die Bühne geht. Einmal mehr Dieter Thomas Kuhn & Band am Freitag, 27. Juli, sowie die bajuwarische Bläsertruppe von La Brass Banda plus Moop Mama und Fättes Blech am Sonntag, 29. Juli, werden wiederum Tausende Fans nach Rastatt locken.

Es fällt indes auf: Statt der bisher vier stehen nun nur noch zwei Tage auf dem Programm, am Samstag zwischen den beiden Konzerttagen bleibt die Bühne leer. Das, so betont Marc Oßwald, Geschäftsführer des Veranstalters Vaddi Concerts, soll indes keinerlei Hinweis auf möglicherweise abflauendes Interesse oder mangelnde Attraktivität der Location sein. Im Gegenteil: Der Vorverkauf laufe gut, und mit den Bildern vom Rastatter Schlosshof lasse sich trefflich in der Musikszene werben. Dass das Aufgebot 2018 verkürzt ist, liege einzig und allein daran, dass die Abwägung zwischen verfügbaren Künstlern, Preis und Termin dieses Mal keinen adäquaten Treffer ergeben habe ("unglücklich gelaufen", so Oßwald). Man sei jedoch bereits in den Vorbereitungen für 2019. Und da soll es wieder "volles Programm" über "mindestens drei" oder auch vier Tage geben.

Die Nachfrage nach dem diesjährigen Programm ist derweil groß, so Oßwald. Für den Auftritt von Dieter Thomas Kuhn im Rahmen der "Für-immer-und-dich"-Tour laufe der Vorverkauf so gut wie nie. "Das wird wohl ausverkauft", rät er Interessierte, sich zu beeilen, sollten sie noch keine Tickets haben. Schon 2016 und 2017 waren Kuhn und Band feste Größe der Schlosshof-Open-Air-Tage: Schlagerparty als farbenfrohes Happening. Konzertbeginn: 19.30 Uhr, Einlass ab 17 Uhr.

La Brass Banda wiederum, die wilde Truppe aus Bayern, und deren Supports im Vorpogramm - Moop Mama und Fättes Blech - versprechen einen Blasmusik-Abend der etwas anderen Art. Die bayrische Bläser-Formation mischt schweißtreibend Ska-Punk, Techno, Reggae, Volksmusik und Rock. Wer sie vergangenen Sommer bei "Das Fest" in Karlsruhe erlebt hat, weiß von der Energie, die die Truppe bei ihren Konzerten verströmt. Insgesamt mehr als 100000 Besucher sahen La Brass Banda bei deren Sommertour 2017. Gejubelt wird zwischen Tracht und Motörhead-T-Shirt. Und nicht nur in Deutschland, auch in Südostasien, Nordafrika oder Amerika trat die Formation auf.

Komplettiert wird das Programm von Moop Mama und deren "Urban Brass" - einem Sound aus Bläsern, Beats und Rap - sowie Fättes Blech, die mit Dynamik und Rhythmus im Blut in aller Regel Partystimmung entfachen und, wie es im Pressetext heißt, "Menschenmengen zum Toben bringen". Beginn: 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Auch für diesen Abend laufe der Vorverkauf gut, so Oßwald.

Karten gibt es unter anderem in den BT-Geschäftsstellen.