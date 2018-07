Rastatt visiert Landesturnfest an Rastatt (ema) - Die Stadtverwaltung trägt sich mit dem Gedanken, das nächste badische Landesturnfest in Rastatt auszutragen. Es wäre eine Neuauflage, nachdem die Barockstadt 1988 Schauplatz dieses Spektakels mit damals mehr als 20000 Teilnehmern war. Die Perspektive zeigte der Leiter des städtischen Fachbereichs Schulen, Kultur und Sport, Stefan Vogt, bei der Sitzung des Stadtausschusses für Sportvereine auf. Auslöser der Gedankenspiele ist eine Initiative des Badischen Turnerbunds, der bei der Stadt angefragt habe, ob Rastatt das nächste Landesturnfest, das alle vier Jahre stattfindet, ausrichten kann. Dem Turnus folgend wäre dies im Jahr 2022. Doch Vogt machte darauf aufmerksam, dass im selben Jahr das tête-à-tête stattfinde. Und beide Großveranstaltungen dicht aufeinander folgend seien nicht machbar. Deswegen käme Rastatt nur infrage, wenn der Turnerbund bereit wäre, die Großveranstaltung ins Jahr 2023 zu verschieben. "Ohne die Vereine geht es nicht", strich Vogt eine unabdingbare Voraussetzung heraus, um als Veranstalter auftreten zu können. Entsprechend müsse aus den Clubs ein "Signal" kommen, das Turnfest an Land zu ziehen. Dies sollten die Vorstände jetzt diskutieren, um dann der Verwaltung eine Tendenz zu übermitteln. Bürgermeister Arne Pfirrmann wertete das Angebot als "gute Sache". Ein Fragezeichen wollte der Sportdezernent nicht verhehlen. "Die Schulen müssen zur Verfügung stehen." Das könnte deshalb problematisch werden, weil der Turnerbund damit liebäugelt, das Turnfest nicht mehr in die Pfingstferien zu legen. Im Gespräch ist ein Zeitraum von Mittwoch bis Sonntag, in dem der Donnerstag ein Feiertag ist. Vor 30 Jahren, im Mai 1988, strömten 21630 Teilnehmer aus 550 Vereinen zum 40. Badischen Turnfest nach Rastatt. Bestandteil war damals auch ein Straßenfest, an dem sich 60 Vereine und Gruppen beteiligten. Großer Abschluss war damals im Münchfeldstadion, als fast 1600 Turner ein Bild der Anmut und Grazie zauberten.

