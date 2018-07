Anzahl offener Ausbildungsplätze deutlich gestiegen

Rastatt - Mehr als 2500 Besucher strömten gestern bei der 19. Auflage der Ausbildungsmesse in die Badner Halle. 65 Aussteller aus der Region präsentierten rund 160 Berufsbilder. Dabei hätten gern mehr Unternehmen teilgenommen, denn es wird zunehmend schwieriger, Auszubildende zu bekommen: Fehlten 2017 noch rund 700 junge Leute für das aktuelle Ausbildungsjahr, so sind es in diesem Jahr mit 1212 offenen Ausbildungsstellen ab September deutlich mehr.

Berufsberaterin Sophia Huck von der Arbeitsagentur in Rastatt nennt im BT-Gespräch drei Gründe für diese Entwicklung: "Zum einen ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt gut, Bewerber und Arbeitgeber passen nicht immer zusammen und viele Schulabgänger gehen lieber zunächst auf weiterführende Schulen, als gleich eine Ausbildung zu beginnen." Sie hat an ihrem Stand eine aktuelle Statistik für den Agenturbezirk ausliegen: 133 offene Ausbildungsstellen gibt es noch für den Beruf des Einzelhandelskaufmanns, gefolgt von Altenpfleger (79) und Verkäufer (75).

Die Benz-Werke in Rastatt und Gaggenau liegen diesbezüglich nicht im Trend:. Für die 95 Stellen in Gaggenau gingen rund 1000 Bewerbungen ein, so Uwe Ruß von der Ausbildung. In Rastatt bewarben sich rund 800 Interessenten auf die 70 Ausbildungsplätze, informiert Peter Hambsch vom Personalmarketing: "Wobei es auch etliche Jugendliche gab, die sich in Rastatt und in Gaggenau beworben haben."

Am Stand des Badischen Tagblatts steht Personalreferent Matthias Hofer mit einem fünfköpfigen Team. Alle elf Ausbildungsplätze, die das Medienunternehmen zu bieten hat, sind besetzt. "Die Schüler informieren sich zunächst über die einzelnen Berufsbilder und wollen auch wissen, ob sie nach der Ausbildung auch übernommen werden. Bei erstaunlich wenig Interessierten steht das Geld im Vordergrund", sagt Hofer. Neben Informationen gab es wieder ein Gewinnspiel am BT-Stand: Einen 100-Euro-Gutschein für den BT-Shop gab es für denjenigen, der das Gewicht der Freitagsausgabe am besten schätzen konnte.

Etwas "schwergewichtiger" geht es am Messestand von Kronimus zu. Die Auszubildenden haben dort einen rund 700 Kilogramm schweren Tischkicker aus Fertigbetonteilen aufgestellt, um die Schüler anzulocken. "Mit dem Begriff Betonfertigteilbauer kann kaum jemand etwas anfangen. Wenn die Jugendlichen dann sehen, was man damit alles machen kann, ist ihr Interesse geweckt", berichtet Gerrit Schlindwein. Der 26-Jährige ist bereits Maurer- und Betonbaumeister und seit einem Jahr auch Ausbilder.

Organisiert wird die Messe von der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und der AOK. "Die Messe macht einen Riesenspaß", sagte Ulrich Kistner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, bei der Eröffnung. Der Rastatter OB Hans Jürgen Pütsch brach eine Lanze für das Handwerk, das goldenen Boden habe und zudem die Möglichkeit biete, sich selbstständig zu machen.

Landrat Jürgen Bäuerle meinte, dass er bei der Mangel an Arbeitskräften das größte Problem in der Wirtschaftsregion Mittelbaden sei. Die Veranstaltung sei "eine Win-Win-Situation für alle, die Aktien in der Messe haben." Bernhard Ibach, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Mittlerer Oberrhein, hob hervor, dass sich alle Messe-Beteiligten gut kennen und man ein Bewusstsein für die Region habe.

Claus-Peter Hönig vom AOK-Kundencenter Rastatt, der seit 19 Jahren die Messe mitorganisiert, zog eine rundum positive Bilanz. Am Nachmittag seien recht viele Eltern gekommen, die Aussteller seien sehr zufrieden gewesen.