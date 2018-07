Jubiläum für Kino unter freiem Himmel

An sieben Abenden, jedoch im Gegensatz zu den Vorjahren nicht auf anderthalb Monate verteilt, sondern kompakt an zwei langen Wochenenden, von Freitag beziehungsweise Donnerstag bis Sonntag, werden um 21 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit Filme gezeigt.

Um die Wartezeit beim Einlass zu verkürzen, startet am 23. Juli der Kartenvorverkauf, der sich in den vergangenen Jahren bewährt habe, wie es in der Mitteilung heißt. Die Tickets sind im Forum Rastatt sowie in der Verwaltung der Badner Halle erhältlich. Für alle, die sich im Vorverkauf bereits eine Karte gesichert haben, steht ein separater Eingang über die Lyzeumstraße zur Verfügung. Nach wie vor besteht aber auch die Möglichkeit, sich erst an der Abendkasse eine Karte zu kaufen. Diese öffnet am Eingang über die Herrenstraße jeweils um 20 Uhr. Ab dieser Zeit sind beide Eingänge geöffnet. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf und an der Abendkasse sieben Euro. Die Filme werden "bei beinahe jeder Witterung gezeigt", wie es heißt. Für nähere Auskünfte ist am Veranstaltungstag ab 18 Uhr das Infotelefon (07222) 38290 geschaltet.

Der Programmflyer liegt ab dieser Woche in öffentlichen Einrichtungen und Geschäften in Rastatt aus. Infos zu sämtlichen Vorstellungen sind auch unter www.kulturundveranstaltungen.de verfügbar.

Für das leibliche Wohl ist auch im Jubiläumsjahr gesorgt. Um Getränke, Eis und Popcorn kümmert sich das Forum Rastatt, gegrillt wird wieder von den "Rastatter Schellenteufeln".

Den Beginn am 10. August macht in Kooperation mit der Lebenshilfe Rastatt-Murgtal das US-amerikanische Drama "Wunder", das in Starbesetzung und auf einfühlsame, aber humorvolle Weise auf das Thema Inklusion eingeht. Am 11. August geht es mit "Weit" und der abenteuerlichen Reise eines Freiburger Paares um die Welt weiter. Mit Helen Mirren und Donald Sutherland ist am 12. August mit "Das Leuchten der Erinnerung" eine Romanze, wenn auch keine einfache, im Repertoire vertreten. Am zweiten Wochenende macht die Tragikomödie "Dieses bescheuerte Herz" mit Elias M'Barek am 16. August den Anfang. Aufgrund des überwältigenden Interesses wird am 17. August der Dokumentarfilm "Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes" von Wim Wenders in Kooperation mit der katholischen Kirche gezeigt.

Bevor am 19. August das Musical "Mamma Mia 2 - Here we go again" mit Meryl Streep und Pierce Brosnan den Abschluss des diesjährigen Kinosommers bildet, freut es die Organisatoren, am Tag zuvor, 18. August, eine "absolute Vorpremiere" als "Jubiläumshighlight" zeigen zu dürfen. Vier Wochen vor dem offiziellen Kinostart können Besucher die Satire "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm", der teilweise in Rastatt gedreht wurde, in einer exklusiven Preview erleben. Seh- beziehungsweise hörbehinderte Kinofans können die Kinosommer-Filme "Wunder", "Dieses bescheuerte Herz" und "Mamma Mia 2 - Here we go again" mit Autodeskription/Untertiteln genießen.