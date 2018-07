Ehedrama: Dreieinhalb Jahre Haft

Sigmaringen

Bewährungsstrafen für Hundehalter Sigmaringen (lsw) - Nach dem tödlichen Angriff eines Hundes auf eine Seniorin hat das Gericht die Hundehalter zu Bewährungsstrafen verurteilt. Die angeklagte Besitzerin bekam wegen fahrlässiger Tötung eineinhalb Jahre Haft auf Bewährung, ihr Ehemann zwei Jahre auf Bewährung (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Gegenseitig vermisst Baden-Baden (red) - Weil er seine Frau während eines Stadtbummels in Baden-Baden aus den Augen verloren hatte, hat sich ein 80 Jahre alter Mann am Sonntag hilfesuchend an die Polizei gewandt. Der Ehefrau indes ging es nicht anders, wie sich später herausstellte (Symbolfoto: dpa).

Bietigheim

Theatergruppe begeistert Gäste Bietigheim (saa) - Die Theatergruppe Extract hat am Samstag das Publikum im Bietigheimer Pfarrgemeindezentrum begeistert: Mit "SketchUp: Liebes & Leben" sorgten die Akteure auf der Bühne für so manche Lachsalve im Saal - sie regten aber auch zum Nachdenken an (Foto: saa).

Sinzheim

"Die Fallers" in Sinzheim Sinzheim (vr) - Die wohl berühmteste Schwarzwaldfamilie hat Halt in Sinzheim gemacht: In einem örtlichen Möbelhaus drehte der SWR eine Folge "Die Fallers". Darin ist Johanna mit ihrem Schwager auf Möbelsuche - und landet doch tatsächlich mit ihm im Bett (Foto: SWR/Johannes Krieg).