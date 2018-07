Rossi-Haus öffnet wieder seine Pforten

Rastatt

Neuer Pächter fürs Riva/Rossi Rastatt (dm) - Das ehemalige "Riva/Rossi" gegenüber dem Rastatter Schloss hat einen neuen Pächter: Marco Bulla will das an prominenter Stelle befindliche Lokal in diesem Herbst wieder eröffnen. Als Eröffnungstermin ist der 1. Oktober geplant (Archivfoto: red). » Weitersagen (dm) - Das ehemalige "Riva/Rossi" gegenüber dem Rastatter Schloss hat einen neuen Pächter: Marco Bulla will das an prominenter Stelle befindliche Lokal in diesem Herbst wieder eröffnen. Als Eröffnungstermin ist der 1. Oktober geplant (Archivfoto: red). » - Mehr

Neueröffnung und Schließung Rastatt (dm) - In die Räume der ehemaligen "Nordsee" in der Rastatter Fußgängerzone, die seit deren Schließung im Oktober 2015 leer standen, zieht wieder Leben ein. Ungewiss ist derzeit, wie es mit dem Restaurant "Rossi" gegenüber dem Eingang zum Rastatter Schloss weitergeht (Symbolfoto: av). » Weitersagen (dm) - In die Räume der ehemaligen "Nordsee" in der Rastatter Fußgängerzone, die seit deren Schließung im Oktober 2015 leer standen, zieht wieder Leben ein. Ungewiss ist derzeit, wie es mit dem Restaurant "Rossi" gegenüber dem Eingang zum Rastatter Schloss weitergeht (Symbolfoto: av). » - Mehr