Muggensturmer DRK weiht neues Einsatzfahrzeug ein

Muggensturm (red) - Grund zur Freude gab es jüngst im DRK-Depot Muggensturm: Vorsitzender Uwe Wriedt und zahlreiche Gäste weihten das neue Einsatzfahrzeug für den DRK-Ortsverein ein. Nach 18 Jahren sei es "zwingend notwendig" gewesen, den alten Geländewagen zu ersetzen, da zuletzt sogar ein Einsatz abgebrochen werden musste, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Mit großzügiger Unterstützung der Gemeinde und der örtlichen Gewerbetreibenden konnte ein Ford Kuga angeschafft werden, wofür sich Uwe Wriedt ausdrücklich bedankte. Das Einsatzfahrzeug soll überwiegend durch die örtliche Helfer-vor-Ort-Guppe genutzt werden. Deren Dienste werden immer von zwei Helfern besetzt und zeitgleich mit dem Rettungsdienst alarmiert. Innerhalb von fünf Minuten sind die Helfer am Einsatzort, überbrücken die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens und leisten bereits lebensrettende Sofortmaßnahmen. Bürgermeister-Stellvertreterin Winfriede Fuchs würdigte das Engagement des Ortsvereins. Es sei sehr beruhigend zu wissen, dass es in der Gemeinde eine so gut ausgebildete Bereitschaft gibt. Sie selbst habe sich bereits mehrfach überzeugen können, wie schnell die Helfer Vor Ort am Einsatzort sind, um Sofortmaßnahmen einzuleiten und die Angehörigen zu betreuen. Kreisbereitschaftsleiter Hans-Joachim Brüssow betonte, dass es sich der Ortsverein nicht leicht gemacht habe mit dem Kauf des Fahrzeugs. Bereitschaftsleiter Louis Maier habe sich sehr intensiv bei anderen Ortsvereinen und auch beim Kreisverband informiert. Anschließend stellte Maier das Fahrzeug im Detail vor. Es enthält ein Leitsystem, das es der Leitstelle ermöglicht, den Standort des Fahrzeugs jederzeit zu lokalisieren. Ebenso können Einsatzadressen direkt ins Navi eingespielt werden. In die Segnung durch Notfallseelsorger Norbert Kasper und Pfarrer Stefan Tiede wurden auch alle Bereitschaftsmitglieder und die Vorstände eingebunden. Am Abend der Fahrzeugübergabe fand die Jahreshauptversammlung des Ortsvereins statt. Louis Maier bilanzierte die Arbeit der Bereitschaft, die sich im Vorjahr um fünf auf 26 Mitglieder erhöht hat. Über das Jahr verteilt gab es viele Aufgaben zu bewältigen, insbesondere der Sanitätsdienst beim G20-Gipfel der Finanzminister in Baden-Baden. Bei 20 Sanitätsdiensten leistete die Bereitschaft 911 Einsatzstunden. Bei fünf Einsätzen in Muggensturm haben 53 Einsatzkräfte in über 118 Einsatzstunden ihr ganzes Wissen und Können abrufen müssen. Bei den fünf Blutspendeterminen konnten 416 Blutspender begrüßt werden. Den Bericht für die Sozialarbeit verlas Vera Jonke. Auch 2017 war die Kleiderkammer nahezu an jedem Dienstag außerhalb der Schulferien geöffnet. Rund fünf Tonnen Bekleidung und Schuhe wurden abgegeben, die von den vier Damen der Kleiderkammer in 130 Arbeitsstunden sortiert wurden. Bei zwei Altkleidersammlungen kamen sechs Tonnen zusammen. Ein wichtiger Part in der Sozialarbeit ist die Seniorengymnastik. Momentan werden 48 Damen, aufgeteilt in zwei Gruppen, von Übungsleiterin Helga Heidtke betreut. Kassiererin Ingrid Born berichtete über die Finanzen. Trotz rückläufiger Mitgliedsbeiträge konnte ein Plus erwirtschaftet werden. Die Versammlung genehmigte einstimmig den Haushaltsplan 2018. Kreisbereitschaftsleiter Hans-Joachim Brüssow ehrte Felicitas Lutz für 60-jährige Mitgliedschaft. Sie trat am 16. April 1957 in den Ortsverein und hat seither auf vielfältige Weise treue Dienste geleistet. Neben den ungezählten Sanitätsdiensten war sie viele Jahre Bereitschaftsleiterin. Jahrzehntelang war Felicitas Lutz in der Kleiderkammer tätig und hat im Rahmen der Nachbarschaftshilfe unzählige Muggensturmer besucht. Bis heute ist sie bei den Blutspendeaktionen engagiert. Dr. Gernot Riedel wurde für 20-jährige Mitgliedschaft geehrt.

