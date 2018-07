Bekenntnis zur Kaiserstraße Rastatt (dm) - Trotz der Kostenexplosion hält der Gemeinderat Rastatt nahezu geschlossen an der Neugestaltung der oberen Kaiserstraße in der geplanten Form fest. Wie berichtet, rechnet man inklusive Kanalarbeiten mit einem Anstieg der Kosten von einst erwarteten 4,4 auf nun 7,2 Millionen Euro. Am Montagabend hat das Gremium Aufträge für den Straßen- und Tiefbau (an die Baden-Badener Firma Weiss, 3,68 Millionen Euro) sowie die Beleuchtung (Firma Seith, Dettenheim, 168400 Euro) im anstehenden zweiten Bauabschnitt des Großprojekts im Herzen der Stadt vergeben. Kurios: Es musste zweimal abgestimmt werden, weil die Verwaltung im Verlauf der Sitzung den Beschluss wegen zu spät bemerkter mutmaßlicher Befangenheit von Stadträten als rechtswidrig kassierte - was wiederum für weitere Diskussionen sorgte (siehe nebenstehenden Beitrag). Bei der Wiederholung gab es dann neben einer Gegenstimme (Michael Weck, SPD, hätte gerne Einsparungen gesehen) eine Enthaltung (Jürgen Wahl, CDU, der beim ersten Mal noch dafür gestimmt hatte). An der Sachlage änderte das freilich nichts. Der städtische Bau-Fachbereichschef Markus Fraß wies auf die dramatischen Preissteigerungen im Baugewerbe hin, den ungünstigen Ausschreibungszeitpunkt und rückblickend auf erhöhten Aufwand im ersten Bauabschnitt, der nun Ende Juli knapp zwei Monate später als geplant abgeschlossen sein soll. Der zweite Abschnitt startet im August, das heißt, dass Ende November das Areal fertig sein und in neuem Glanz erstrahlen soll (aktuelle Baustelleninfos: www.rastatt-baut.de). Eine Ablehnung des vorliegenden Verwaltungsvorschlags und Änderung des Vorhabens würde für Verzögerungen und Unwägbarkeiten sorgen und ginge, da waren sich die Ratsfraktionen mit Wirtschaftsförderer Jonathan Berggötz einig, zu Lasten der Einzelhändler. Nicht am falschen Ende sparen, lautete der Tenor im Stadtrat, zumal man, wie Joachim Fischer (SPD) anmerkte, keine Fehler bei Gemeinderat oder Verwaltung feststellen könne. Als mahnendes Beispiel verwies er auf den Kulturplatz, bei dem man einst aus Kostengründen auf ursprünglich geplante Wasserspiele verzichtete. Auch wenn die Mehrkosten wehtun - Brigitta Lenhard (CDU) bezeichnete es als "fatal", würde man nun an der Ausgestaltung der zweiten Platzhälfte Abstriche machen, zumal das Vorhaben, mit dem eine Steigerung der Attraktivität und Aufenthaltsqualität verbunden ist, über Jahrzehnte das Stadtbild prägen werde. Man könnte dem Platz nichts Schlechteres antun, als nun etwas zu ändern, so Herbert Köllner (FW). Der Aufwand einer Umplanung könnte womöglich den Einspareffekt übertreffen, meinte Roland Walter (Grüne). Angesichts des halbfertigen Projekts stehe man "mit dem Rücken zur Wand", bemerkte Dr. Erich Wölfle (FDP), es räche sich die zeitversetzte Ausschreibung über zwei Bauabschnitte. "Die Baupreise werden uns vermutlich künftig bei jedem Projekt um die Ohren fliegen", vermutete Simone Walker (FuR). Insofern erwartet OB Hans Jürgen Pütsch spannende Debatten darüber, an welchen anstehenden Projekten auf der Agenda man festhalten möchte und an welchen eventuell nicht. Noch nicht vergeben wurden die Aufträge für Wassertechnik (die Verwaltung wurde ermächtigt, sie für bis zu 391000 Euro an den günstigsten Bieter zu vergeben) und Brunnenbeckenbau, obwohl auch dafür Angebote abgegeben worden sind. Die Brunnen sollen zu einem späteren Zeitpunkt neu ausgeschrieben werden.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Bühl

Aufsichtsrat konstituiert sich Bühl (red) - Die Verschmelzung der katholischen Sozialstationen Bühl, Rastatt und Sinzheim zum gemeinnützigen Verein "Katholische Sozialstationen in Mittelbaden", im Mai 2017 formal besiegelt, hat sich mit der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats weiter konkretisiert (Foto: pr). » Weitersagen l (red) - Die Verschmelzung der katholischen Sozialstationen Bühl, Rastatt und Sinzheim zum gemeinnützigen Verein "Katholische Sozialstationen in Mittelbaden", im Mai 2017 formal besiegelt, hat sich mit der konstituierenden Sitzung des Aufsichtsrats weiter konkretisiert (Foto: pr). » - Mehr Bühl

Bosch investiert 45 Millionen Bühl (jo) - Die Firma Bosch will die "Schallmauer" von jährlich mehr als 100 Millionen Kleinmotoren durchbrechen. Ulrich Vogel, kaufmännischer Werkleiter (Bildmitte), kündigte an, dass 45 Millionen Euro in neue Fertigungslinien investiert werden - soviel wie noch nie in Bühl (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Die Firma Bosch will die "Schallmauer" von jährlich mehr als 100 Millionen Kleinmotoren durchbrechen. Ulrich Vogel, kaufmännischer Werkleiter (Bildmitte), kündigte an, dass 45 Millionen Euro in neue Fertigungslinien investiert werden - soviel wie noch nie in Bühl (Foto: jo). » - Mehr Gernsbach

Bilder mit klaren Botschaften Gernsbach (stj ) - 35 Kunstwerke mit klaren Botschaften sind derzeit in den Gernsbacher Rathausfluren zu bewundern. Unter dem Motto "Fair statt fies - Gemeinsam für ein respektvolles Miteinander" haben fünf Schulsozialarbeiter einen schulübergreifenden Wettbewerb initiiert (Foto: Juch). » Weitersagen (stj ) - 35 Kunstwerke mit klaren Botschaften sind derzeit in den Gernsbacher Rathausfluren zu bewundern. Unter dem Motto "Fair statt fies - Gemeinsam für ein respektvolles Miteinander" haben fünf Schulsozialarbeiter einen schulübergreifenden Wettbewerb initiiert (Foto: Juch). » - Mehr