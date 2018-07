Deutliches Brodeln unter der Oberfläche

Als dann der Tagesordnungspunkt "Benutzungsgebühren für das Kindergartenjahr 2018/19 aufgerufen wurde", wurde das "Brodeln" lauter: Die Elternbeiräte der zwei Ötigheimer Kindergärten hatten sich zuvor in einem Brief an die Mitglieder des Gemeinderats gewandt und eine Kostenberechnung vorgelegt, wonach Ötigheim im Vergleich mit den umliegenden Gemeinden die höchsten Kindergartengebühren hat. Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stand eine weitere Erhöhung derselben um drei Prozent, im vergangenen Jahr war um acht Prozent erhöht worden: Statt 128 Euro müssen demnach für ein Erstkind in der verlängerten Öffnungszeit (VÖ) in Ötigheim 132 Euro pro Monat berappt werden, die Kosten für das Mittagessen kommen noch hinzu. Für Kinder ohne Geschwister unter drei Jahren, die die VÖ-Gruppe bezahlen, werden statt 228 Euro fortan 235 Euro fällig. Neu ist, dass das Mittagessen als monatliche Pauschale erhoben wird (für ein Mittagessen pro Woche fallen monatlich zwölf Euro an. Kinder, die jeden Tag essen, zahlen 60 Euro im Monat). Drittkinder, die bislang 50 Prozent des Kindergartenbeitrags zahlten, besuchen ihn fortan kostenlos. Anders als in anderen Gemeinden müssen allerdings alle drei Kinder gleichzeitig den Kindergarten besuchen, um Gebührenfreiheit zu erlangen.

Diese Beitragsbefreiung für Drittkinder war ebenfalls Bestandteil der Forderungen des Elternbeirats, der allerdings gewünscht hatte, sie auf Familien auszudehnen, die drei Kinder unter 18 Jahren haben - egal, ob diese nun die Grundschule oder den Kindergarten besuchen. Außerdem, so der Vorschlag der Verwaltung zur Güte, müsste die Mittagessenpauschale nur für elf Monate gezahlt werden - für die Eltern eine Selbstverständlichkeit, habe der Kindergarten doch auch zahlreiche Schließtage, an denen ohnehin nicht gegessen wird.

Gegen die Anhebung der Gebühren wehren sich die Elternbeiräte in ihrem Brief vehement: "Eine weitere Anhebung der Kiga-Gebühren würde die von der Gemeinde propagierte Familienfreundlichkeit weiter ad absurdum führen", heißt es beispielsweise. Der Vorschlag der Gemeindeverwaltung, der in den Gesprächen vorgelegt worden sei, entspreche nicht im Geringsten den Erwartungen der Elternvertreter.

Bei den Mitgliedern des Gemeinderats stieß der vorgelegte Brief auf wenig Gegenliebe. Rosalia Burkart (FWG) betonte, dass die Kritik der Elternschaft an den vergleichsweise hohen Gebühren in Ötigheim nicht die hervorragende Qualität der Kindergärten im Telldorf, die wenigen Schließtage, die flexiblen Betreuungszeiten sowie den guten Personalschlüssel berücksichtige. "Wir bezuschussen den Kindergarten jährlich mit 1,2 Millionen Euro, das macht 5500 Euro Zuschuss pro Kind", sagte sie. In einer E-Mail an die BT-Redaktion wenden sich die Eltern gegen den Vorwurf, die Qualität der pädagogischen Arbeit nicht einbezogen zu haben: Diese werde in keiner Weise angezweifelt oder kritisiert, man wisse um die hervorragende Arbeit der Erzieher. "Selbstverständlich wissen wir, dass Qualität ihren Preis hat - übrigens die gleichen Preise wie in den Nachbargemeinden bei sicherlich vergleichbarer Qualität", schreibt der Elternbeirat.

Markus Rapp (CDU) betonte, dass er es "einfach nur schade" finde, dass der Elternbeirat einen Brief geschrieben habe "und man nicht vorher mit uns geredet hat".

Entrüstet zeigte sich auch Monika Rapp (FWG): "Wir Gemeinderäte sind uns für nichts zu schade, um für die Kinder alles zu tun." Die Beschwerde der Eltern nannte sei einen "Zwergenaufstand". "Ich verstehe die Aufregung wegen zwei oder fünf Euro im Monat nicht. Das müssen den Eltern die Kinder doch wert sein."

Eine "Frechheit" sei diese Bezeichnung, hieß es in der E-Mail der Eltern an die Redaktion und ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die sich ehrenamtlich in den Elterngremien engagieren. Es gehe darum, dass die Gebührensituation in Ötigheim generell ungünstiger sei als in den Nachbargemeinden.

Genutzt hat der Protest der Eltern nichts. Die Gebührenerhöhungen wurden vom Rat einstimmig beschlossen.