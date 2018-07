Ideen für zeitgemäße kirchliche Jugendarbeit

(red) - Weihbischof Dr. Peter Birkhofer beauftragt am Samstag, 21. Juli, 14 Uhr, in der Kirche Heilig Geist in Karlsruhe-Daxlanden drei Frauen und zwei Männer als Pastoralreferenten. Eine von ihnen ist Hannah Gniot, die aus Karlsruhe stammt und jetzt das Seelsorgeteam in der Seelsorgeeinheit Sinzheim-Hügelsheim verstärkt.

Während ihrer Schulzeit war Hannah Gniot als Oberministrantin in ihrer Heimatpfarrei tätig: "Dabei hatte ich viele Aufgaben, die nicht nur meine Tage und Abende ausfüllten, sondern zugleich auch mich erfüllten." Damals kam ihr die Idee, vielleicht einen kirchlichen Beruf zu ergreifen. Ihre damalige Gemeindereferentin hat dabei unterstützend gewirkt, gemeinsam haben sie sich über die verschiedenen Angebote und Möglichkeiten informiert: "Der Beruf der Pastoralreferentin mit seinem vielfältigen Anforderungsprofil hat mir zugesagt. Also habe ich in Freiburg angefangen, Theologie zu studieren." Während des Studiums überlegte sie, im universitären Betrieb zu bleiben. "Ich habe mich dann doch anders entschieden: Als Pastoralreferentin kann ich direkt mit vielen unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten."

Seit sie sich im Studium mit der Person Jesus auseinandergesetzt hat und pastoral tätig ist, hat sie einen anderen Zugang zu ihm erhalten: "Als Kind war da der Kinderglaube von Jesus als Freund in der Not. Im Studium war Jesus vor allem wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand. Jetzt sehe ich ihn als gelebtes Vorbild: jemanden, an dem ich mich orientieren kann in der Art und Weise, wie ich Menschen begegne und wie ich mit ihnen spreche."

Als Herausforderung in ihrem Beruf sieht die 29-Jährige vor allem die Umstrukturierungsprozesse in der Erzdiözese. Dabei findet sie die Größen der Seelsorgeeinheiten zweitrangig, "solange wir die Menschen überzeugen und begeistern. Das können wir, indem wir sie wertschätzen und ihnen Räume und Gelegenheit geben, ihren Glauben zu leben."

In ihrer Seelsorgeeinheit steht vor allem eine zeitgemäße Jugendarbeit auf dem Programm. Aktuell steht die Planung neuer Projekte an, etwa in Form eines biblischen Escape-Rooms, den sie mit Jugendlichen für andere Jugendliche aufbauen will. Damit möchte sie vor allem zeigen, dass die christliche Botschaft da und lebendig sei: "Die Bibel ist nicht immer einfach zu verstehen, aber in ihr stecken elementare Wahrheiten, die wir ins Heute übersetzen müssen und in denen wir auch heute noch Kraft, Rat und Unterstützung finden können."

Pastoralreferenten sind hauptamtliche Mitarbeiter, die in allen Bereichen der Seelsorge eingesetzt werden. Sie haben ein Theologiestudium und eine dreijährige Berufseinführung absolviert und arbeiten zum Beispiel im Seelsorgeteam einer Seelsorgeeinheit oder in Sonderfunktionen. Sie bringen christliche Werte in sozialen, kulturellen, ethischen und wissenschaftlichen Kontexten ein. Seit 1976 hat dieser Beruf in der Erzdiözese Freiburg einer Pressemitteilung zufolge einen unverzichtbaren und bewährten Platz im Miteinander der verschiedenen pastoralen Dienste. Derzeit sind rund 300 Männer und Frauen als Pastoralreferenten und Pastoralassistenten (Pastoralreferenten in der Ausbildung) in der Erzdiözese tätig.