Grundschule wächst in die Höhe

Steinmauern - In der Karl-Julius-Späth-Schule sind die Klassenzimmer voll. "Mit der aktuellen Schülerzahl" seien die Räume "komplett gefüllt", beschrieb die Gemeindeverwaltung die Lage in einem Papier für den Gemeinderat. Dieser stellt in seiner Sitzung am Dienstag vor einer Handvoll Zuhörer die Weichen zur Behebung der Platznot.

Der Plan dafür stammt vom Karlsruher Architekten Stefan Emslander. Er sieht eine Aufstockung des Gebäudes vor. Die Erweiterung um ein Dachgeschoss werde von außen "fast nicht wahrnehmbar" sein, meinte er. Man hat vor, die Bauarbeiten nächstes Jahr in den Pfingst- und Sommerferien auszuführen.

Die Kosten sollen sich auf knapp 1,3 Millionen Euro belaufen. Dies sei eine "ordentliche Summe", kommentierte Bürgermeister Siegfried Schaaf mit einem rhetorischen Seufzer, man habe erst einmal durchatmen müssen. Doch in dem Betrag sei "alles dabei", man betrachte ihn als "Obergrenze". Herunterrechnen nütze nichts, man würde sich nur "etwas vormachen". Für die Ausstattung werde man gute Qualität auswählen, aber auf "deluxe" verzichten. Laut Unterlagen darf ein Landeszuschuss von 300000 Euro erwartet werden.

Aus dem Gemeinderat gab es ein paar Fragen, aber keinen Diskussionsbedarf. Das Gremium, so wurde mitgeteilt, habe sich schon in einer Klausurtagung im November 2017 und in weiteren nichtöffentlichen Beratungen mit dem Thema befasst. Der Planentwurf sei in drei Sitzungen "vorberaten" worden, ließ Schaaf wissen. Der Architekt erläuterte sein Konzept in Kurzfassung. Grundidee sei gewesen, möglichst wenig Hoffläche in Anspruch zu nehmen.

Da man drei Räume hinzugewinnen wolle, wie es den vorhandenen Stockwerken entspreche, sei der naheliegende Gedanke gewesen, ein Dachgeschoss aufzusetzen. Die Erschließung sei über eine Wendeltreppe und die Verlängerung des Aufzugs vorgesehen. Der derzeitige Kniestock von 1,30 Meter müsse nur auf 2,50 Meter oder 2,60 Meter angehoben werden. Das zusätzliche Volumen falle also relativ gering aus. Es füge sich gut ins Gesamtbild ein, die Lösung sei "architektonisch gut zu vertreten", meinte der Planverfasser.

Der Entwurf sei "in sich stimmig", schloss sich Schaaf an. In der neuen Etage sollen zwei Klassenzimmer, ein Raum für Werken oder ähnliche Zwecke und Toiletten entstehen. Man habe auch andere Möglichkeiten diskutiert, berichtete der Bürgermeister von Alternativüberlegungen etwa im Bürgerhaus. Für den Gemeinderat sei aber bald klar gewesen, auf die absehbare Steigerung der Schülerzahlen mit einer Erweiterung des Schulgebäudes zu reagieren.

Auf von Reinhard Fraß (CDU) geäußerte Sorgen um Störungen des Unterrichts durch Bauarbeiten erklärte der Architekt, dass er an Holzbaufertigteile denke. Die Montage an Ort und Stelle könnte in einer Woche erledigt sein. Insgesamt müsse man mit sechs bis sieben Monaten Baudauer rechnen, da zum Beispiel auch die Elektroinstallation der unteren Stockwerke einbezogen werden soll.

Noch geprüft werden müsse, ob zumindest ein Teil der Dachfläche von 20 bis 25 Quadratmetern für Solarstrom genutzt werden könne, lautete die Antwort Emslanders auf eine entsprechende Frage von Claus Flößer (BV). Gegebenenfalls sollte mit einer "Speicherlösung" gearbeitet werden, fügte Bürgermeister Schaaf an. Die Sache stehe "auf der Agenda", man sehe sich als klimafreundliche Gemeinde in der Pflicht. Matthias Götz (CDU) mahnte den Medien-Entwicklungsplan der Schule an, der wesentliche Voraussetzung für die Verkabelung sein müsse.

Der vorgestellte Erweiterungsplan wurde einstimmig angenommen. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Zuschuss- und den Bauantrag in die Wege zu leiten.