Drei Jahre Haft für Messerstecher

(sl) - Zu drei Jahren Haft wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Schwurgericht in Baden-Baden gestern einen 31-jährigen Mann aus Rastatt verurteilt. Ursprünglich hatte die Anklage sogar auf versuchten Mord gelautet. Die Voraussetzungen hierfür sah das Gericht durch die Beweisaufnahme letztlich nicht bestätigt. Der Mann habe aber den Tod seines Opfers billigend in Kauf genommen, sagte der Vorsitzende Richter Wolfgang Fischer, dann aber von ihm abgelassen. Richter Fischer gab zu, dass die Kammer weitgehend im Dunkeln tappe, was das Tatmotiv angeht.

Aus heiterem Himmel hatte der Angeklagte einen Bekannten auf einem Balkon in Niederbühl mit mindestens fünf Messerstichen lebensgefährlich verletzt. Warum, das konnte sich der Täter selbst nicht erklären. Zumindest äußerte er sich so in seinem Schlusswort am Ende der Hauptverhandlung. Bei seinem Opfer entschuldigte er sich, schwieg aber sonst vor Gericht. Das Urteil nahm er nach außen hin ohne erkennbare Regung auf. Der junge Mann hatte an den vier Verhandlungstagen nie den Eindruck einer aggressiven Persönlichkeit gemacht, er wirkte eher zurückhaltend, fast schüchtern.

Das Gericht hatte bei seiner Urteilsfindung eine akute psychische Ausnahmesituation in die Waagschale geworfen. In den Tagen vor der Tat hatte der Mann übermäßig Alkohol getrunken und Marihuana konsumiert. Nach Aussage seines Bruders hatte er sich beobachtet und bedroht gefühlt. Die Stellungnahme eines psychiatrischen Gutachters, der wegen mangelnder Mitwirkung des Angeklagten nur eine Verdachtsdiagnose stellen konnte, war dem Gericht letztlich zu vage. So ging die Kammer zwar von einem erheblich beeinträchtigten Steuerungsvermögen zum Tatzeitpunkt aus, veranlasste aber keine Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

Der verletzte Mann hatte zehn Tage im Krankenhaus verbracht, überlebte letztlich durch Glück und dank einer Operation. Es blieben aber keine langfristigen Schäden zurück, sagte er vor Gericht. Dem Angeklagten verzieh er. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es bleibt das Rechtsmittel der Revision.