Im Kostenrahmen dank abgespeckter Ausstattung Von Helmut Heck Durmersheim - Ein Gasherd und eine Bierzapfanlage waren zwei Überraschungen, die am Mittwoch in der öffentlichen Sitzung der mit der Erweiterung des Würmersheimer Gemeindezentrums befassten Projektgruppe ans Licht kamen. Dem aus Vereinsvertretern und Ortschaftsräten bestehenden Arbeitskreis waren diese in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Anschaffungen unbekannt. Für die seit Jahren diskutierte Vergrößerung des Küchenbereichs sollten vor zwei Wochen vom Gemeinderat die Arbeiten vergeben werden. Wegen Kostensteigerungen wurde die Auftragserteilung abgelehnt (wir berichteten). Einen Gasanschluss hat das Gemeindezentrum nicht, er hätte extra für den Herd installiert werden müssen. Angeblich wurden diese Investitionen von einem Fachplaner in die Ausschreibung eingefügt. In der Projektgruppe war man von einem Elektroherd ausgegangen. "Ich verstehe nicht, wie man auf Gas kam", wunderte sich Ortsvorsteher Helmut Schorpp. Wie die Idee einer Zapfanlage zustande kam, blieb ebenso schleierhaft. Ein Starkstromanschluss für 25 000 Euro, wurde von Ortsvorsteher Schorpp erklärt, sei ohne Rücksprache "plötzlich" vom Ortsbauamt für notwendig erachtet worden. Es tauchten noch weitere Positionen auf, deren Zustandekommen nicht von der Projektgruppe veranlasst worden sei. Bei einer "Spülstraße" immerhin stellte sich heraus, dass es sich nur um eine Begriffsverwechslung handelte. Gemeint und ausgeschrieben gewesen sei nur eine normale Haubenspülmaschine, bedauerte Bürgermeister Andreas Augustin die "unglückliche Formulierung". Er hatte die Ausstattungsliste mit in die Sitzung gebracht, um aufzuzeigen, was eingespart oder durch günstigere Alternativen ersetzt werden könnte. Zum Beispiel sollte man die überflüssige Zapfanlage streichen, statt einen Gas- einen Induktionsherd nehmen. Augustin schlug außerdem vor, auf eine Kühlzelle zu verzichten und stattdessen einen geräumigen Kühlschrank zu nehmen. Dadurch könnte ein Anbau in Richtung Mozartstraße entfallen. Die Erweiterung würde sich nur noch an der Beethovenstraße abspielen. Die Projektgruppe ließ Einverständnis erkennen. Der Musikvereinsvorsitzende Benjamin Heck gab aber zu bedenken, dass man ohne Kühlzelle auch in Zukunft bei Veranstaltungen einen Kühlwagen anmieten müsse. Die Nachbarn müssten weiterhin das Geräusch des Gebläses dulden. Wie Augustin berichtete, stammten die Einsparungsvorschläge aus einem Gespräch mit zwei Planern. Darin enthalten war auch die Erkenntnis, dass anstelle eines Starkstromanschlusses eine geringere Aufrüstung ausreichend sei. Die Ratschläge umfassten ferner Planänderungen bei Toiletten und Garderobe. Ob die angebotenen Eigenleistungen der Würmersheimer Vereine noch erbracht werden sollen, blieb offen. Ortsvorsteher Schorpp kam nach Addition aller Reduzierungen auf rund 87 000 Euro. Als Gesamtsumme des Vorhabens ermittelte er 693 770 Euro. Der Gemeinderat hatte 700000 Euro als Obergrenze festgelegt. Die aufgehobene Ausschreibung hatte 786 000 Euro ergeben. Auf den von Heck geäußerten Vorwurf, dass mit Planungskosten schon "viel Geld verbrannt" worden sei, rutschte Schorpp die Bemerkung "der Gemeinderat will auch seinen Spaß" heraus. Ortschaftsrat Alexander Klein von der SPD kritisierte nach Bestätigung durch Augustin, dass das Gemeindezentrum das einzige Bauprojekt der Kommune sei, dessen Kosten jemals "gedeckelt" wurden. Doch der Unmut über die Ratsentscheidung hielt sich in Grenzen. Man sollte sich "nicht in den Schmollwinkel zurückziehen", sondern das Vorhaben "konstruktiv" weiterverfolgen, hatte der Ortsvorsteher seine Mitstreiter motiviert. Unter den rund 30 Teilnehmern verfolgte Frank Möhrle von der FWG als einziger Gemeinderat aus Durmersheim die Diskussion. Bürgermeister Augustin ließ sie mit Zuversicht enden: Er wolle die korrigierte Ausschreibung im November und die Auftragsvergabe in der Sitzung von Gemeinde- und Ortschaftsrat am 19. Dezember durchführen.

