Kleinod erstrahlt in sanften Farben Von Xenia Schlögl Rastatt - Die Bernharduskirche war besetzt bis zum letzten Platz. Die Katholiken in Rastatt kamen zahlreich zusammen, um gemeinsam die Wiedereröffnung und das Patrozinium der Bernharduskirche mit einem Festgottesdienst zu begehen. Zwar steht das Gerüst noch von außen, und die Orgel ist noch nicht eingebaut worden, doch das tat der festlichen Stimmung unter den Gläubigen keinen Abbruch. Dreieinhalb Jahre war das Kleinod in der Innenstadt geschlossen. Lag anfangs nur ein Schimmelverdacht vor, stellte sich bald heraus, dass erheblicher Sanierungsbedarf an Dach, Turm und im Chorbereich bestand. Die Bernharduskirche ist eines der ältesten Gebäude in Rastatt, im Jahre 1207 erstmals urkundlich erwähnt. 700000 Euro investierte bisher die katholische Kirche. Da auch die alte Orgel von Schimmel befallen war, wurde eine gebrauchte Pfeifenorgel aus der stillgelegten Elisabeth-Kirche in Wolfsburg erworben. Der Jugendchor der St.-Alexander-Kirche begleitete musikalisch den Einzug der sechs geistlichen Würdenträger, angeführt von einem Kirchenschweizer. Die in sanften Farben restaurierte Bernharduskirche war zurückhaltend geschmückt. Die berühmten Fresken aus dem 15. Jahrhundert und die polierte Statue des Seligen Bernhard stachen hervor. Angenehm klar und weich klang die Akustik in der vollbesetzten Kirche, als die Gläubigen voller Inbrunst den ersten Psalm "Sing dem König Freudenpsalmen..." intonierten. Kaplan Frederik Reith eröffnete anstelle des erkrankten Pfarrers Ralf Dickerhoff den Festgottesdienst. In seiner Predigt ging er auf die Nichtheiligsprechung des Seligen Bernhard von Baden ein. "Ist es wichtig, ob jemand heiliggesprochen wird oder ist es nicht wichtiger, ob jemand ein gläubiges und vorbildliches Leben geführt hat?", fragte Kaplan Reith. Als Fürstensohn vor fast 600 Jahren geboren, war Bernhard II. von Baden ein privilegiertes Leben vorgezeichnet. Bernhard fand seine Bestimmung im Glauben und tiefer Religiosität. Als Gesandter des deutschen Kaisers Friedrich III. erkannte er die Missstände seiner Zeit und teilte sein Jahreseinkommen mit den Armen, der Kirche und behielt einen Teil für sich. "Ziel darf es nicht sein, Heiliger zu werden, sondern als praktizierender Christ zu leben": Mit diesen Worten beendete Reith seine Ansprache. Die Eucharistiefeier vollzog der Kaplan zusammen mit Pfarrer i.R. Richard Baumann, Pfarrer i.R. Gerhard Hemker, Ehrendomherr G.R. Dieter Holderbach, Vikar Jozef Orzechowski und Pater Bala Kishore. Gemeinsam dankten sie Gott und teilten das Brot mit den Gläubigen. Michael Meier, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats, dankte in seiner Rede dem erzbischöflichen Bauamt, den beteiligten Handwerkern und dem Freundeskreis der Bernharduskirche: "Gabi Skornia und Gaby Huesmann haben sich mit Engagement und vielen Ideen zum Spendensammeln eingebracht." Sein Dank ging auch an die ehrenamtlichen Helfer, die Anfang Juli bei der großen Putzaktion mit Hand anlegten. Im Anschluss lud er alle Anwesenden zum gemeinsamen Hock als Ausklang ein. Die Bernharduskirche steht als Diasporakirche der polnischen und italienischen Kirchengemeinde zur Verfügung und als Ausrichtungsort für kirchliche Trauungen. www.kath-rastatt.de

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Rotherma-Laufpfad "reanimiert" Gaggenau (ham) - Der Ro therma-Laufpfad ist am Sonntag bei der fünften Auflage von "Gesundheit im Park" wieder "reanimiert" worden. Bürgermeister Michael Pfeiffer (Foto: Metz) eröffnete das Fest im Gaggenauer Kurpark. Dank der Angebote von Firmen und Vereinen kam es gut an. » Weitersagen (ham) - Der Ro therma-Laufpfad ist am Sonntag bei der fünften Auflage von "Gesundheit im Park" wieder "reanimiert" worden. Bürgermeister Michael Pfeiffer (Foto: Metz) eröffnete das Fest im Gaggenauer Kurpark. Dank der Angebote von Firmen und Vereinen kam es gut an. » - Mehr Bühl

Angler gelassen trotz PFC-Funden Bühl (sie) - Der große Hägenichsee (Foto: bema) im Bühler Natur- und Landschaftsschutzgebiet ist mit PFC belastet. Das Landratsamt spricht von relativ hohen Werten. Die Angler des ASV Altschweier, die das Gewässer gepachtet haben, sehen die Situation nichtsdestotrotz gelassen. » Weitersagen (sie) - Der große Hägenichsee (Foto: bema) im Bühler Natur- und Landschaftsschutzgebiet ist mit PFC belastet. Das Landratsamt spricht von relativ hohen Werten. Die Angler des ASV Altschweier, die das Gewässer gepachtet haben, sehen die Situation nichtsdestotrotz gelassen. » - Mehr Schwetzingen

Kleinod im eigenen Ländle Schwetzingen (red) - Baden-Württemberg ist auch in puncto Denkmäler ein Musterländle - mit fast 60 schützenswerten historischen Ensembles. Unter ihnen befindet sich ein besonderes Kleinod europäischer Gestaltungskunst: Schloss Schwetzingen und sein Park (Foto: Viering). » Weitersagen (red) - Baden-Württemberg ist auch in puncto Denkmäler ein Musterländle - mit fast 60 schützenswerten historischen Ensembles. Unter ihnen befindet sich ein besonderes Kleinod europäischer Gestaltungskunst: Schloss Schwetzingen und sein Park (Foto: Viering). » - Mehr