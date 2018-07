Doppel-Lösung für Werkserweiterung

Ötigheim



Elternbeirat äußert Unmut Ötigheim (yd) - Die Erhöhung der Gebühren für die indergärten hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen - gegen den Willen der Elternbeiräte im Ort. Diese weisen in einem Brief an den Rat darauf hin, dass die Gebühren in Ötigheim vergleichsweise hoch seien (Foto: Archiv). » Weitersagen (yd) - Die Erhöhung der Gebühren für die indergärten hat der Gemeinderat am Dienstag beschlossen - gegen den Willen der Elternbeiräte im Ort. Diese weisen in einem Brief an den Rat darauf hin, dass die Gebühren in Ötigheim vergleichsweise hoch seien (Foto: Archiv). » - Mehr