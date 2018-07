Wohlwollen im Gemeinderat

Rastatt (ema) - Der Kompromissentwurf für die Erweiterung des Rastatter Benz-Werks stößt im Gemeinderat weitgehend auf Wohlwollen. Dieses erste Meinungsbild zeichnete sich am Donnerstag in der Wintersdorfer Festhalle ab, als den Mandatsträgern sowie dem Ortschaftsrat Ottersdorf die Pläne vorgestellt wurden. Wie am Freitag ausführlich berichtet, soll Daimler im Rastatter Bruch im Süden etwa zwölf Hektar und im Südosten etwa acht Hektar für seine Expansion erhalten. Am Ratstisch herrschte weitgehend Konsens, dass der Lösungsvorschlag einen "guten Kompromiss" darstelle (CDU-Fraktionschefin Brigitta Lenhard). Selbst Grünen-Fraktionschef Roland Walter sah die Mehrzahl der Fragen "plausibel beantwortet", wenngleich er aus seiner Enttäuschung keinen Hehl machte, dass die Merzeau-Lösung nicht zum Tragen kommt. Wichtig sei, welche Ausgleichsmaßnahmen jetzt gewählt und wie diese überwacht würden. Begrüßt wurde, dass die benötigten Flächen von 30 auf etwa 20 Hektar reduziert werden und auf die Straße durchs Rastatter Bruch verzichtet wird. Allerdings ließ Prozesskoordinator Andreas Ness durchblicken, dass diese Trasse ohnehin kaum genehmigungsfähig gewesen wäre. Sorgen bereitet indes die Entwicklung des Verkehrs. Unzufrieden zeigten sich die Ortschaftsräte Armin Fritz und Daniela Gallant, weil es keine Aussagen dazu gab, was für Ottersdorf getan wird - immerhin pendeln täglich rund 1200 Benzler aus dem Elsass ein. Bei der Erläuterung der Machbarkeitsstudie ging Koordinator Ness auch auf die Gründe ein, warum die Alternativvorschläge nicht zum Zuge kamen. Rund 50 Kriterien hatte man entwickelt, anhand derer die Standorte bewertet wurden. So kam das Kasernengelände Merzeau vor allem deshalb nicht infrage, weil die Geometrie für die Gebäude nicht gepasst hätte. Ein gewichtiges Argument ist für Daimler die Nutzung von Fördertechnik über Bänder, was mit der Lösung im Süden umgesetzt werden kann. Offen ist noch, welche Lösungen für die Nutzer gefunden wird, die durch die Erweiterung verdrängt werden. Am konkretesten sieht es für die Kleingärtner im Oberwald aus, die an den Westring umsiedeln sollen. Perspektiven für die Landwirte zeigte Alexander Zink auf, Leiter des Referats Naturschutz/Recht im Regierungspräsidium. Er brachte eine "produktionsintegrierte Kompensation" ins Spiel. Das heißt, die Landwirte könnten Flächen behalten, die jedoch ökologisch aufgewertet werden. Ziel sei es, Landwirtschaft auch in dem neu zu bildenden Naturschutzgebiet im Süden zu ermöglichen. Zink nannte auch ein Beispiel, wie die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen für die Werkserweiterung Gestalt annehmen könnten. Das Rastatter Bruch könne man auf 270 Hektar ökologisch weiterentwickeln. Man strebe jedoch kein "Reservat" an, sondern einen Naturschutzraum, in dem auch der Mensch Angebote finde, etwa Naturbildung und ein Skulpturenpark. Werkleiter Thomas Geier bekräftigte auf Nachfrage nochmals den Anspruch, stärker auf das Mobilitätsverhalten der Mitarbeiter einzuwirken, um den Individualverkehr zurückzudrängen. "Wir wollen uns messen lassen", kündigte der Manager an, dass man sich Kennzahlen auferlegen werde.

