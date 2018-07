Noch viele offene Fragen

und Mirjam Hliza

Elchesheim-Illingen - Es gab wohl selten einen Tagesordnungspunkt einer Gemeinderatssitzung in der Doppelgemeinde, der ähnlich die Gemüter erhitzte wie der, der am Montag als fünfter behandelt werden soll: Um die Sportstättenplanung schwelt seit längerem ein erbitterter Streit zwischen Verwaltung und Gemeinderat auf der einen Seite und dem Fußballverein Rot-Weiß Elchesheim auf der anderen. Tiefe Gräben haben sich aufgetan, wie in einer Bürgerinfoveranstaltung Anfang Juni deutlich wurde. Der Gemeinderat soll am Montag nun entscheiden, obwohl elementare Punkte noch unklar sind - etwa, ob Fördergelder fließen können.

Gemeindeverwaltung und -rat machten ihren Standpunkt Anfang Juni deutlich: In Elchesheim-Illingen solle es fortan nur noch einen Fußballplatz geben - und zwar auf dem Areal des FC Illingen, am Damm gelegen. Die "objektiven Fakten", so schreibt die Gemeindeverwaltung in der Sitzungsvorlage, sprechen für den Illinger Standort. Dies werde auch durch ein entsprechendes Gutachten belegt. Die Verwaltung des Elchesheimer Fußballvereins bezweifelte in der Vergangenheit allerdings immer wieder, dass dem Gutachten alle wichtigen Fakten und Rahmenbedingungen zugrunde gelegt wurden. Sie fürchtet, ein Sportplatz auf Illinger Gemarkung würde aufgrund zahlreicher Sanierungs-, Lärm- und Hochwasserschutzmaßnahmen letztlich viel teurer als der Verbleib in Elchesheim - und sieht das Ziel, bald eine moderne Sportstätte zur Verfügung zu haben, deshalb gefährdet. Viel lieber als ein Umzug nach Illingen wäre den Elchesheimer Fußballern deshalb eine Verlegung ihres Sportplatzes in die direkte Nachbarschaft: auf eine Fläche am Rand des Braungießenwegs, die im Flächennutzungsplan (FNP) als "Sonderbaufläche in Planung" ausgewiesen ist. Ihren von der Gemeinde gepachteten Rasenplatz würden die Fußballer somit hergeben - er soll, so die Verwaltung, in den kommenden drei bis vier Jahren Teil eines Neubaugebiets werden, das noch eine weitaus größere Fläche umfassen soll. Baugebietspläne und Sportstättenplanung sind also eng miteinander verwoben. Indes gibt es allerdings noch einige Unstimmigkeiten, was die beiden Vorhaben betrifft.

Hochwassersituation: Eines der Argumente der Elchesheimer Fußballer gegen den Sportplatz am Illinger Damm ist nach wie vor die Überflutung desselben. Sprich: Herrscht am Althrein Hochwasser, so kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass der Illinger Sportplatz unter Wasser stand. Dabei handelt es sich nicht um Hoch-, sondern um Druckwasser, das aufsteigt, wenn der Grundwasserpegel eine gewisse Höhe erreicht hat. Bürgermeister Rolf Spiegelhalder hatte im Rahmen einer Gemeinderatssitzung im Juni noch in einer Grundsatzerklärung mitgeteilt, dass der vom FV bevorzugte neue Standort am Braungießenweg laut Hochwassergefahrenkarte (HGK) im potenziellen Überschwemmungsgebiet liegt, anders als der Illinger Fußballplatz. Dies scheint indes nicht zu stimmen: Die gesamten Gemarkungsflächen von Elchesheim-Illingen landseitig des Damms wären laut neuesten Berechnungen von einem 100-jährlichen Hochwasser nicht betroffen. Durch die Umsetzung des Hochwasser- und Ökologieprojekts Murg Rastatt (HÖP) stelle sich die HGK in Elchesheim-Illingen seit 2014 anders dar als zuvor: Es gebe in der Gemeinde kein festgesetztes Überschwemmungsgebiet, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Landratsamt Rastatt. Das heißt: Was die Hochwassergefahr betrifft, sind beide Standorte gleich gut einzustufen. Die Druckwassersituation gestaltet sich allerdings offenbar in Illingen etwas ungünstiger als in Elchesheim.

Flächennutzungsplan: In der Sitzungsvorlage für Montag steht: "Die beabsichtigte Wohnbebauung des Rasensportplatzes ist planungsrechtlich einfacher und schneller umzusetzen als jede andere künftig zur Bebauung vorgesehene Fläche." Und auch: "Dem Verein wird dringend empfohlen, sich einem Umzug an den Standort Illingen nicht länger zu verweigern" - es sei anzunehmen, dass der Rasenplatz in der Waldstraße schon in drei bis vier Jahren für eine Wohnbebauung zur Verfügung gestellt werde. Das entsprechende Baugebiet, das sich in nordöstlicher Richtung vom Rasenplatz erstreckt, ist auch im Flächennutzungsplan (FNP) eingetragen. Allerdings: Der Rasenplatz selbst ist laut FNP nicht Teil dieser Fläche. Verbandsdirektor Gerd Hager vom Regionalverband Mittlerer Oberrhein (RVMO) betont, dass es Möglichkeiten gebe, schnell Wohnraum zu entwickeln, auch wenn dieser Bereich nicht im Flächennutzungsplan ausgezeichnet sei. Allerdings müssten bestimmte Kriterien erfüllt sein.

Wann die gesamte im FNP ausgewiesene Fläche in Elchesheim-Illingen als Neubaugebiet entwickelt werden darf, ist nicht klar. Die Gemeinde müsse zuerst den Bedarf an Wohnraum nachweisen, unterstreicht Verbandsdirektor Hager. Den Planungen der Gemeinde könnte aber der Naturschutz einen Strich durch die Rechnung machen (siehe nächster Punkt).

Naturschutz: Zum Neubaugebiet gehört das Gewann "Bachstück", eine Fläche, die vom Regierungspräsidium Karlsruhe als Teil des Flora-Fauna-Habitat-Gebiets (FFH) "Rheinniederung zwischen Wintersdorf und Karlsruhe" ausgewiesen wurde. "FFH schlägt Bauleitplanung", bringt es Regionalverbandsdirektor Gerd Hager auf den Punkt. Er erklärt: In FFH-Gebieten gebe es bestimmte Arten und Lebensraumtypen, die geschützt werden sollen. Konkret handelt es sich im Elchesheim-Illinger FFH-Gebiet laut Sébastien Oser, Leiter des Amts für Baurecht, Naturschutz, Recht und Ordnung im Landratsamt Rastatt, dabei um den dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläuling. "Das ist eine besonders geschützte Schmetterlingsart." Diese komme definitiv dort vor, ob im gesamten Gebiet, müsse geklärt werden. Erhalten werden sollen Streuobstwiesen in diesem Bereich, da sie Spechten ein Zuhause geben könnten. Zudem böten diese der Bechsteinfledermaus Potenzial, dort zu jagen. Im geplanten Neubaugebiet befindet sich der äußere Zipfel des FFH-Areals. Es sei möglich, dass dieser Bereich nicht nötig ist, um das im Managementplan verankerte Ziel trotzdem erreichen zu können, erläutert Gerd Hager vom RVMO. Ob Bebauung das Schutzwerk beeinträchtigt, müsste eine Verträglichkeitsprüfung klären. Zudem wären die Naturschutzbehörden von Regierungspräsidium und Landratsamt involviert. Ein Grundstück aus dem FFH-Gebiet zu bekommen, sei insgesamt "eher selten und schwierig, aber möglich". Oser vom Landratsamt betont hingegen, dass es kein "No-Go" sei, im FFH-Gebiet noch etwas zu tun. Es gebe darin auch weniger sensible Bereiche. Wichtig sei nur: Eine Verschlechterung darf es nicht geben.

Beeinträchtigungen von außen möglich

Aus diesem Grund könnte das FFH-Gebiet allerdings auch Auswirkungen auf das restliche Baugebiet sowie eine mögliche Bebauung auf dem Fußball-Rasenplatz haben. "Ein FFH-Gebiet kann auch von außen beeinträchtigt werden", erläutert Verbandsdirektor Hager. Beeinträchtige zum Beispiel eine Wohnbebauung das zu schützende Gut im FFH-Gebiet, dann könne sie untersagt werden. Die Richtlinien seien da strenger als bei normalen Schutzgebieten. Über eine andere Abgrenzung der FFH-Gebiete müsste das Regierungspräsidium entscheiden. Der Managementplan ist jedoch noch nicht in Kraft, da es Einwendungen verschiedener Seiten gab - auch von der Gemeinde Elchesheim-Illingen.

Befangenheit: In öffentlicher Sitzung wurden bisher keine Beschlüsse zum geplanten Neubaugebiet am nordöstlichen Ortsrand von Elchesheim getroffen. Teil der Argumentation für einen Umzug der Elchesheimer Fußballer ist aber immer wieder, dass die Gemeinde dringend Neubauflächen ausweisen will und dass der sich in Gemeindebesitz befindliche Rasenplatz in der Waldstraße bebaut werden soll - das anvisierte Neubaugebiet soll sich aber noch viel weiter in nordöstliche Richtung erstrecken. Was auffällt: Mindestens drei Mitglieder des Elchesheim-Illinger Gemeinderats sind laut BT-Recherchen im Grundbuch als Eigentümer von Grundstücksflächen in dem Gebiet eingetragen, das zu Bauland werden soll. Ihre Wiesen und Äcker dürften somit eine enorme Wertsteigerung erfahren. Der finanzielle Vorteil für die Ratsmitglieder steht außer Frage. Dürften die Gemeinderäte bei den Beratungen zur Sportstättenplanung also überhaupt mit abstimmen?

Laut der Kommunalaufsicht im Landratsamt Rastatt ist Paragraf 18 der Gemeindeordnung, der die Befangenheit regelt, recht "schwammig" formuliert. Während die drei Ratsmitglieder beispielsweise beim tatsächlichen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan eindeutig als befangen eingestuft werden müssten, handelt es sich bei der Abstimmung über die Sportstättenplanung am Montag ja um einen Beschluss, der für die Realisierung des Baugebiets zwar Voraussetzung ist, der dieses aber nicht direkt tangiert. Ob ein Ratsmitglied in einem solchen Fall als befangen eingestuft wird, liegt somit im Ermessen der Verwaltung beziehungsweise des Ratsgremiums selbst, das einen entsprechenden Beschluss zu solch einer "moralischen" Befangenheit fassen kann. Besonders pikant: Dieter Link, Vorsitzender des Fußballvereins und Mitglied des Gemeinderats wurde bei den Beratungen um die Sportstättenplanung in der Vergangenheit gegen seinen Willen vom Ratstisch verbannt und wird wohl auch am Montag nicht mit abstimmen dürfen. Grund: Das Gremium hatte ihn als befangen eingestuft.

Zuschüsse: In einem Schreiben an Bürgermeister Rolf Spiegelhalder hatte der Badische Sportbund darum gebeten, Klarheit bezüglich der Hochwassersituation zu schaffen, sonst könnten keine Zuschüsse fließen. Spiegelhalder schlug vergangene Woche zwar ein Vermittlungsangebot des Präsidenten des Sportbunds aus, verspricht aber, die Zuschussanforderungen im endgültigen Antrag zu erfüllen. In der Sitzungsvorlage wirft die Verwaltung dem BSB vor, die Neuerrichtung der "im Höhengebiet" der Gemeinde Bühlertal gelegenen Sportplätze auch gefördert zu haben, obwohl diese wegen Schneefalls öfter unbespielbar seien. Allerdings ist unklar, was damit gemeint ist. Der neue Kunstrasenplatz in Bühlertal, der vor einigen Jahren gebaut wurde, wurde laut Aussage der Bühlertäler Verwaltung nicht vom Sportbund gefördert. Das Stadion mit Rasenplatz, ebenfalls im Höhengebiet, wurde vor 23 Jahren gebaut, damals mit Unterstützung vom Sportbund. Dies sei allerdings nur möglich gewesen, weil der Verein selbst als Bauherr aufgetreten war. Ob also die Möglichkeit besteht, für die Sanierung des Illinger Rasenplatzes Fördergelder zu erhalten, steht weiter in den Sternen.