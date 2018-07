Dritte Kindergartengruppe rückt ins Blickfeld

Stuttgart



Südwest-Betriebe suchen Azubis Stuttgart (lsw) - Azubis sind Mangelware, auch im Südwesten. Betriebe müssen oft um jede Bewerbung auf ihre Stellen kämpfen und eine Trendwende am Ausbildungsmarkt ist nicht in Sicht. Die Handwerkskammern fordern deshalb ein neues Zuwanderungsgesetz (Foto: dpa).