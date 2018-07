Eremitage als "Anti-Favorite"

Rastatt - Was hat die bescheidene Behausung eines Einsiedlers oder Eremiten im Wald mit einem prachtvollen Lustschloss der Barockzeit zu tun? Diese Frage kann man nach einem Besuch der neuen Ausstellung in Schloss Favorite beantworten. Gleichzeitig entdeckt man einen schillernden Mosaikstein der europäischen Kultur- und mittelbadischen Heimatgeschichte. "Repräsentation und Rückzug. Die Eremitage von Schloss Favorite Rastatt" ist ab heute geöffnet.

Die Besucher sollten sich einlassen auf eine Form der Ausstellungsgestaltung, wie sie zumindest in Rastatt neu ist. Eine Anmutung von Wald haben die Gestalter mit langen Holzstangen in die Ausstellungsräume geholt, die Exponate wie Besucher gleich einer Wildnis einfangen. Aber diese Wildnis ist nicht echt, sondern genauso künstlich wie die Eremitagen, die sich Herzöge, Bischöfe und Markgräfinnen wie Sibylla Augusta in ihre Schlossparks bauten. Warum? Das erklärte die Kuratorin der Ausstellung, Prof. Dr. Nadja Horsch von der Universität Leipzig, beim Presserundgang vor der offiziellen Eröffnung:

Es handelt sich um einen bewussten Gegensatz zur Farbenpracht und den erlesenen Materialien, wie sie in den Schlössern verschwenderisch zum Einsatz kamen. Einfache Naturstoffe wie Holz und Baumrinde prägen - wenn auch zum Teil nur gemalt - auch die Rastatter Eremitage. Sie wird damit zur "Anti-Favorite". Ein Accessoire, wie es in einem barocken Park häufig vorkam, aber im Fall von Rastatt mehr als das.

Dass der religiöse Aspekt von Einsiedeleien nicht immer ernst gemeint war, lernt der Ausstellungsbesucher auf seinem Rundgang. Für Sibylla Augusta war das anders. Sie wird sich zwar nicht monatelang zu schmerzhaften Bußübungen zurückgezogen haben, wie das im 19. Jahrhundert Mark Twain mit genüsslichem Schaudern in seinem Buch "Bummel durch Europa" schilderte. Doch die schon für den US-Schriftsteller befremdlich wirkenden Wachsfiguren der Heiligen Familie und anderer biblischer Gestalten in der Eremitage spiegeln die tiefkatholische Frömmigkeit der Erbauerin wider.

Die Wachspuppen kann der Ausstellungsbesucher in der Eremitage selbst besuchen, die an Wochenenden mit Sonderöffnungszeiten aufwartet. In der Schau im Schloss werden sie vertreten von einem wächsernen Jesulein, das sonst in der Rastatter Schlosskirche zu sehen ist, und durch ein dickes Rezeptbuch von Sibylla Augustas Schwester, in dem ein Verfahren beschrieben ist, wie man Wachs einfärbt, dass es wie menschliche Haut wirkt.

Die Ausstellung zeigt ferner die angeblichen Marterwerkzeuge Sibylla Augustas, die heutigen Erkenntnissen nach aber gar nicht aus ihrer Zeit stammen. Tatsächlich benutzt wurde aber das grobe Büßergewand einer anderen Fürstin aus der Barockzeit, das die Ausstellungsmacher in München entliehen haben. Nachgewebte Stoffproben lassen den Besucher erspüren, was es bedeutet haben mag, einen solch kratzigen Stoff auf der Haut zu tragen.

Grafiken erzählen von der Geschichte des Favoriter Schlossparks. Die Eremitage war einst nur über verschlungene Wege zu erreichen, was den Eindruck der Abgeschiedenheit noch verstärkt haben muss. In Gemälden und Abbildungen präsent sind zudem andere Eremitagen, deren Erbauer zum Teil mit Sibylla Augusta in Verbindung standen. Viele gibt es nicht mehr, weil sie aus nicht besonders dauerhaften Materialien erbaut waren. Auch die ursprüngliche Rindenverkleidung der Rastatter Einsiedelei hat sich nicht erhalten. Lediglich die Tür ist noch mit Borke verkleidet.

Die Ausstellung ist nicht besonders groß - der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten, Michael Hörrmann, sprach von 37 handverlesenen Exponaten - aber unbedingt sehenswert. Sie ist eine Kooperation der Staatlichen Schlösser und Gärten und der Universität Leipzig. Ein reich bebildeter Katalog gibt den neuesten Stand der Forschung zum Thema wider. Zu sehen ist die Schau bis 21. Oktober.

Weitere Informationen auch zu den Öffnungszeiten der Eremitage gibt es im Internet.

www.schloss-favorite.de