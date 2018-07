"Kapitänin" geht von Bord

Zum Übertritt in die neue Lebensphase wurde Bitterwolf mit einer einfallsreichen Feier in der Turnhalle geehrt, die länger als vier Unterrichtsstunden dauerte. Ungefähr 80 Weggefährten und Gäste nahmen teil. Der Schulchor trug kleine Schiffchen herein, um der Rektorin ein fröhliches "Ahoi" zu singen. Dann ritt die Sangesmannschaft im Wilden Westen über die Prärie. Flott gerieten auch eine rhythmische Becher-Handakrobatik der dritten Klassen und ein pfiffiges Musical der Theater-AG. Einen ruhigen Kontrast auf japanische Art setzte der Instrumental-Kreis.

Die offizielle Verabschiedung leitete Schulamtsdirektor Anton Meier mit einem Blick auf Bitterwolfs Werdegang ein. In Rastatt geboren, folgten 1979 auf die zweite Staatsprüfung Stationen in Bietigheim, Brötzingen und Ötigheim. 2001 bewarb sie sich mit Erfolg für die Konrektorenstelle in Elchesheim-Illingen, 2008 wurde sie zur Leiterin der Rheinwaldschule ernannt. Meier zitiere aus Dienstbeurteilungen, die die Pädagogin schon in den ersten Jahren dafür lobten, mit viel Engagement ein gutes Lernklima schaffen und Schüler motivieren zu können. Sie habe sich durch souveräne Führungsqualitäten ausgezeichnet, sei stets eine Verfechterin der Hauptschule gewesen.

In Elchesheim-Illingen musste diese Schulform 2011 aufgegeben werden. Die Grundschule wurde zur offenen Ganztagsschule umstrukturiert. Bürgermeister Rolf Spiegelhalder erinnerte an die vor drei Jahren abgeschlossene Kernsanierung. Man habe eine der modernsten Einrichtungen ihrer Art geschaffen. Dabei habe Bitterwolf als innovative "Powerfrau" zusammen mit ihrem Team "hervorragende Arbeit" geleistet.

Die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Verena Becker hob Bitterwolfs "Willen, allen gerecht zu werden" als "beispielhaft" hervor. Die Rektorin sei mit ihrem Enthusiasmus "ein Vorbild für alle". Sie habe die Rheinwaldschule zu einem lebenswerten Ort gemacht. Dafür sage die Elternschaft "von Herzen danke".

Von Spielgeräten bis Theaterbesuchen reichten die Ideen des Fördervereins, zu deren Umsetzung Bitterwolf viel beigetragen habe, wie Vorsitzende Martina Halbisen anmerkte. Die Rektorin habe Talente gefördert, die sonst nie entdeckt worden wären. Eine "hervorragende Evaluation" habe die gute Arbeit bestätigt.

Pfarrer Klaus Dörner glaubte zu spüren, dass den Kindern unter Bitterwolfs Leitung Freundlichkeit, Harmonie, Disziplin und christliche Werte vorgelebt worden seien. Volker Arntz äußerte als Sprecher der Schulleiterkollegen, dass Bitterwolf einen "unschätzbareren Beitrag" zum Gemeinwohl erbracht habe. Einer Einlage des Schulleiterchors folge der ehemalige Bietigheimer Lehrerkollege Bernd Droll mit einer Hommage in Liedform. Ein Grußwort sprach Monika Steinacker von der Kreativ-AG.

Als dienstälteste Kollegin skizzierte Karin Melzer eine Chefin, der die Erziehung zu freundlichem Miteinander und Wertschätzung wichtig gewesen sei. Die Englisch-AG und die Schulbibliothek seien ihr große Anliegen gewesen. Denn das Kulturgut Buch dürfe nicht in Vergessenheit geraten, bestätigte Bitterwolf in ihrer Schlussansprache. Daneben nannte sie die Musicalaufführung "Zauberer von Oz" und ein Gastspiel der Schule beim Zirkus Krone als Höhepunkte ihrer Amtszeit. Lehrerin sei ihr "Traumberuf bis zum letzten Tag" der nunmehr 58 Jahre, die sie zur Schule gegangen sei.