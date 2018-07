Austausch, Gespräche, Gemeinsamkeiten Von Dagmar Uebel Kuppenheim - Das Kuppenheimer Begegnungscafé hat am Freitag sein einjähriges Bestehen mit einem Sommerfest gefeiert. Dass es anfangs etwas "auf Sparflamme" lief, lag nicht an den Veranstaltern: Der Künstlerkreis beschäftigte die malbegeisterten Kinder, die Rastatter Gitarrenfreunde unterhielten mit ihren Musiktiteln, die Vereine und Initiativen aus Kuppenheim, Bischweier und Rastatt waren schon ab 15 Uhr vor Ort. Für Ulrike Antonia Sztatecsny, die Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte für Kuppenheim und Bischweier, war's dennoch ein gutes Zeichen: Kamen doch manche der ausländischen Besucher erst etwas später vom Sprachunterricht oder, inzwischen "in Lohn und Brot", erst nach Dienstschluss zum Fest. Ein Beweis, dass durch regelmäßig gelebte Kontakte, auch über die Verschiedenheit der Herkunftsländer hinweg, die Bereitschaft zum Erlernen der deutschen Sprache gewachsen sei und sogar die Möglichkeit, eine Beschäftigung zu finden. Sie sollte Recht behalten, war doch nur eine Stunde später kaum noch ein freier Sitzplatz auf den Bänken und Stühlen zu finden, das Kuchenbüfett dicht umlagert, die Besucher in rege Gespräche eingebunden. Der Iraker Bakr Omar bekam für seinen Musikvortrag auf einer Saz, einem formal mandolinenähnlichen Zupfinstrument, das vom Balkan bis Afghanistan verbreitet ist, viel Aufmerksamkeit. Besonders viel Spaß hatten indes die Kinder. Zusammen mit Marita Bleuler und Sabine Unterthiner vom Turnverein Kuppenheim ging es darum, ein großes, rundes, buntes Stofftuch gemeinsam so in die Höhe zu schwingen, dass gleich mehrere Gummibälle bis hoch in die Luft geschleudert und bestenfalls wieder aufgefangen wurden. Diesem Vergnügen konnte sich kaum ein Kind entziehen, und auch manch einer der Erwachsenen musste einsehen, dass das die Kinder sehr gut allein schafften. Eigentlich liegen die Anfänge des Begegnungscafés schon drei Jahre zurück. Damals, zum Jahresende 2015, entstand im ehemaligen Gasthof "Kreuz" bei einem Treffen Ehrenamtlicher in der Flüchtlingsarbeit in Kuppenheim die Idee, einen Raum für Begegnung und Austausch zu schaffen. Es dauerte nicht lange, bis die Stadt Kuppenheim und die Gemeinde Bischweier, ihrerseits "grünes Licht" signalisierten. Auf der Suche nach Unterstützern konnten neben vielen Ehrenamtlichen auch der Caritasverband, das Landratsamt Rastatt, die Medie-Ambulanz, der Verein "Hand in Hand- Flüchtlingshilfe" und die katholische Kirchengemeinde gewonnen werden. Zum Einweihungsfest trafen sich schließlich im Hof zwischen St.-Sebastian-Kirche und St.-Sebastian-Haus Migranten aus acht Nationen mit etwa 140 Einheimischen. Anschließend begannen die eigentlichen Begegnungen, während der die sich noch fremd Fühlenden eigene Erfahrungen austauschen können, die Erwachsenen und die Schulkinder Hilfe erfahren können. An jedem letzten Freitag im Monat ist das Café geöffnet, und da wird neben all dem Notwendigen auch Theater gespielt, zusammen gesungen und auch gebacken. Da ist schnell festzustellen, dass "alle Backwaren, egal in welcher Kultur, aus den fast gleichen Zutaten bestehen", so Kuppenheims Bürgermeister Karsten Mußler. "Lediglich die speziellen Verfeinerungen machen den Unterschied."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Kuppenheim

Stadt mietet "Kreuz" an Kuppenheim (sawe) - Der Landkreis Rastatt schließt seine Staatliche Gemeinschaftsunterkunft im "Kreuz". Neuer Mieter der Immobilie ab 1. Juli ist die Stadt Kuppenheim, die das komplette Gästehaus für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen nutzen will (Foto: dpa). » Weitersagen (sawe) - Der Landkreis Rastatt schließt seine Staatliche Gemeinschaftsunterkunft im "Kreuz". Neuer Mieter der Immobilie ab 1. Juli ist die Stadt Kuppenheim, die das komplette Gästehaus für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen nutzen will (Foto: dpa). » - Mehr