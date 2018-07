Archäologen erleben täglich Überraschungen

Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Passanten in der Herrenstraße können zurzeit einen ungewohnten Blick in Rastatts Vergangenheit tun: Auf dem ehemaligen Hatz-Gelände, wo ein neues Innenstadtquartier entsteht, sind Archäologen im Auftrag des Landesamts für Denkmalpflege im Zuge von Rettungsgrabungen dabei, Zeugnisse der Geschichte freizulegen und zu dokumentieren (wir berichteten). "Dabei erleben wir jeden Tag Überraschungen", sagt Frank Krämer von der Firma Südwest-Archäologie. Die Grabungen sind durch den Bauzaun gut zu beobachten. Frank Krämer und sein Compagnon Daniel Langhauser arbeiten zusammen mit zwei Kollegen seit rund zwei Wochen an der Grabungsstelle in Innenstadtlage. Wöchentlich bekommen sie Besuch von Martin Strotz, ebenfalls Archäologe und zuständiger Gebietsreferent des Landesamts für Denkmalpflege Baden-Württemberg. Er weiß, warum die Rettungsgrabungen dort so wichtig sind: Der Erdboden unter dem ehemaligen Brauereigelände könnte nämlich Zeugnisse des alten Rastatt vor der Barockstadt bergen. Mit der Residenzgründung 1700 sei "Tabula rasa" gemacht und nahezu jede Anbindung an die ältere Siedlung ausgelöscht worden. Über diese alte Siedlung wüssten Experten und interessierte Laien gerne mehr. Die Endung "-steten" des alten Dorfnamens "Rasteten" lasse, so Strotz, auf eine Gründung im siebten Jahrhundert schließen. "Rastatt muss als Stapelplatz von Flößerwaren im späteren Mittelalter durchaus wirtschaftliche Bedeutung gehabt haben", erklärt er und geht davon aus, dass es Gebäude oberhalb und unterhalb des Gestadebruchs gegeben hat. Das ist die Geländekante, die den Oberrheingraben in Mittelbaden durchzieht. Die Bernharduskirche mit ihrem spätgotischen Chor ist ein Beispiel für ein frühes Gebäude auf dem Hochgestade. "Rastatt lag an einer alten Römerstraße, die sicher im Mittelalter weitergenutzt wurde", erklärt der Archäologe. Mit der nahen Murg ergebe sich ein Spannungsfeld, in dem frühe Siedlungsspuren zu vermuten seien. Möglicherweise ergeben sich durch die Grabungen auch neue Erkenntnisse über das Ausmaß der Zerstörung Rastatts 1689 im Pfälzischen Erbfolgekrieg. Bis jetzt ging man von sehr weitgehenden Schäden aus. Die Archäologen fanden bei ihren ersten Sondierungen dafür keine Belege. Aus der Zeit kurz nach 1700 stammen nach Einschätzung der Ausgräber die ältesten Teile jener jetzt freigelegten Kellerräume, die man von der Herrenstraße aus gut sehen kann. Es gibt aber auch deutlich jüngere Bereiche. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Haus, das 1824 in einem Katasterplan auftaucht und laut Unterlagen im Stadtarchiv zeitweise vom Hofapotheker bewohnt war, von einer Bombe getroffen. Offenbar hat man den Keller einfach mit dem Schutt verfüllt. Dann fungierte die Lücke als Parkplatz. Mancher Fund, den Frank Krämer und Daniel Langhauser im Kellerschutt machen, überrascht selbst die erfahrenen Archäologen. Nicht nur Teile der Weltkriegsbombe haben sie gefunden (der Kampfmittelbeseitigungsdienst war involviert). Zwei noch verschlossene Flaschen mit rotem Inhalt sind die vielleicht skurrilste Entdeckung. "Das könnte eingekochter Tomatensaft sein", vermutet Krämer. "Es wurde hier also nicht nur Hatz-Bier getrunken", lacht Langhauser. Ein badischer Polizeisäbel tauchte genauso auf wie eine große Schere, die sicher einmal von einem Schneider benutzt wurde, beides ist stark verrostet. Außerdem gibt es jede Menge Keramikscherben, heile Gefäße und eine verbogene Gugelhupfform aus emailliertem Metall. Und was ist mit dem alten Rastatter Schloss, das es um 1600 gegeben haben soll und von dem niemand sagen kann, wo es gestanden oder wie es ausgesehen hat? "Bis jetzt keine Spuren", sagt Martin Strotz, der danach aus seiner Erfahrung auch eher am Standort des heutigen Schlosses suchen würde, denn die Plätze repräsentativer Herrschaftsarchitektur seien oft beibehalten worden. Zeugnisse des Mittelalters fehlen bis jetzt. Aber die Ausgrabungen dauern ja noch rund sechs Wochen. Und es gibt noch zwei weitere, womöglich sogar ergiebigere Grabungsstellen auf dem Hatz-Gelände. Die Bauarbeiten können übrigens in Absprache mit dem Landesamt weitergehen. "Es gibt keinen Baustopp", betont Strotz. Die Archäologen werden alle Befunde als Grundlage späterer Forschungen bildlich, beschreibend und kartographisch festhalten. Anschließend können die Baumaschinen anrücken. Vom Keller an der Herrenstraße wird dann wohl nichts übrig bleiben. Dort ist die Einfahrt in die künftige Tiefgarage des neuen Stadtquartiers geplant.

