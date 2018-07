Hunderte Ötigheimer grüßen die Welt

Moment mal. War da nicht erst das "Wunder von Ötigheim" über das theaterbegeisterte badische Dorf? "Wunder gibt es immer wieder", heißt es in einem alten Schlager. Deshalb stand am Sonntag erneut ein Aufnahmeteam in Ötigheim parat, denn dort entsteht derzeit ein Imagefilm. Mirakel dieser Art funktionieren am besten in knackiger Kürze und mit einprägsamen Bildern. Damit Betrachter des Filmchens mit einer anvisierten Länge von fünf Minuten eine Idee erhalten, was sie in Ötigheim erwartet, wollte man die für "Etje" charakteristische "lebendige, vielfältige und pulsierende Dorfgemeinschaft" in die Präsentation packen. Der Plan ging prächtig auf, obwohl das Wetter die zickige Diva spielte. Strahlend und regenbogenbunt war trotzdem die Optik. Vereine, Organisationen und Gewerbetreibende waren in Trikots, Uniformen und mit Logo versehene T-Shirts gekleidet. Rechtzeitig zum Dreh hatte man auf dem Tellplatz die Proben zu "Der Name der Rose" beendet, so dass der Gesangverein "Liederkranz" und einige Darsteller der Volksschauspiele das Aufgebot der großen Vereinslandschaft komplettieren konnten. Der stellvertretende Hauptamtsleiter im Ötigheimer Rathaus, Patric Kohm, sagte im Vorfeld im BT-Gespräch: "Eine solche Gemeinschaftsaktion ist in der Historie der Kommune einzigartig und wird wohl so auch nicht mehr stattfinden". Dass es den "Etjern" gelingen würde, für ihren Imagefilm einen tollen Auftritt hinzulegen, war nicht wirklich eine Überraschung. Mit guter Stimmung, viel Geduld, großer Kommunikationsbereitschaft und einem drohenden Wolkenbruch im Nacken ging man ans Werk. Die Aufgabe bestand darin, mit roten und gelben Luftballons in der Hand ein auf dem Boden skizziertes Ötigheimer Wappen mit Farbe zu füllen. Um nach dem Willen des Regisseurs Anton Jany aus Sinzheim eine beeindruckende Ballondichte zu erreichen, hielt so mancher Ötigheimer mehrere Luftballons oder gar eine ganze Traube davon in der Hand. Jany feilte eifrig am Gesamteindruck und erklärte den Höhepunkt der Aktion: "Wir werden am Schluss die Luftballons loslassen, um mit dem aufsteigenden Wappen im Internet die Welt zu grüßen".

Aus der Luft filmte das Ganze eine surrende Drohne, die hoch über Ötigheim schwebte. Momentaufnahmen von der Menschenmenge machte zudem ein Kameramann am Boden. Jany ist Fernsehjournalist, Filmer und Fotograf. In Muggensturm hatte er sich 2005 mit dem "Bürgerband" ein Denkmal gesetzt. Nun erhielt er in einer gemeinsamen Verzahnung der vier MÖBS-Gemeinden den Auftrag, für Muggensturm, Ötigheim, Bietigheim und Steinmauern individuelle Imagefilme anzufertigen. Den Ötigheimer Streifen gibt es erstmals beim Neujahrsempfang im Januar 2019 zu sehen.