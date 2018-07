Der Regen schreckt nicht alle

Steinmauern

Grundschule wächst in Höhe Steinmauern (HH) - In der Karl-Julius-Späth-Schule sind die Klassenzimmer voll. "Mit der aktuellen Schülerzahl" seien die Räume "komplett gefüllt", beschrieb die Gemeindeverwaltung die Lage in einem Papier. Der Gemeinderat stellte nun die Weichen zur Behebung der Platznot (Foto: HH).

Karlsruhe

Lebensräume erhalten Karlsruhe (sj) - Als ein Mittel, das Artensterben aufzuhalten und oftmals einzigartige Kulturlandschaften zu bewahren, gilt ein Biotopverbund. Probleme bei der Umsetzung in der Praxis diskutierten jetzt Parlamentarier der Grünen in Karlsruhe am Beispiel Oberrheingraben (dpa-Foto).

Stuttgart

Psychiatrische Versorgung verbessern Stuttgart (lsw) - Etwa jeder Dritte erkrankt einmal in seinem Leben psychisch so schwer, dass er behandelt werden muss. Um diese Menschen zu therapieren, ist es ein Ziel des neuen Landespsychiatrieplans, sie möglichst nah am Wohnort betreuen zu können (Symbolfoto: dpa).