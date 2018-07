Gemeinderat einstimmig für Verlegung

Der einstimmig gefasste Beschluss umfasst drei Punkte, von denen der dritte als "Vorschlag" mit sieben Unterpunkten an den FV Elchesheim tituliert ist. Über die Verwaltungsvorlage haben wir im Vorfeld der Sitzung bereits berichtet.

Richtungsweisend ist der erste Passus, in dem die Fußballplätze in Illingen als "zukünftige gemeinsame Sportstätte" festgelegt wurden. Als Konsequenz daraus wurde in Punkt zwei des Beschlusses der vom April vergangenen Jahres stammende Antrag des FV Elchesheim auf Umwandlung des Tennenplatzes in der Waldstraße zu einem "Winterrasenplatz" abgelehnt. Spiegelhalder ließ über sämtliche Punkte einzeln abstimmen. Das Ergebnis war jedes Mal gleich. Die Sitzung im Ratssaal wurde von rund 60 Besuchern ruhig und unaufgeregt verfolgt.

Spiegelhalder führte noch einmal die lange Vorgeschichte aus. Er beklagte, dass es "wieder und wieder" Versuche gegeben habe, mit dem FV ins Gespräch zu kommen, dass man mit dem Vorsitzenden Link auswärts Sportplätze besichtigt, der Verein sich aber leider nicht bewegt, die Atmosphäre "vergiftet" habe.

Das sei "sehr schade", denn der FV sei "ein Superverein", der den Ort bereichere. Aber der finanzielle Kraftaufwand für neue Sportplätze in Elchesheim seien "der Einwohnerschaft gegenüber nicht vertretbar", hieß es in der Sitzungsvorlage. Rechnungsamtsleiter Klaus Weisbrod bezifferte die Mehrkosten gegenüber einer Umsiedlung nach Illingen auf 500000 Euro.

Spiegelhalder versprach, das Areal in Illingen "auf Landesliganiveau" zu bringen. Im Beschluss wurde ferner zugesagt, den Illinger Tennenplatz in einen Rasenplatz zu verwandeln und "Sanierung oder Erweiterung" des dortigen Clubhauses mit einem Zuschuss zu fördern. Der Bürgermeister appellierte an den FV, die Probleme "gemeinsam zu bewältigen". Er verstehe die Haltung des Vereins "in vielen Dingen", aber nun sollte man gemeinsam einen Weg gehen, von dem alle profitieren könnten. Der FV müsste den beschlossenen "Vorschlägen" zufolge für die erforderlichen Maßnahmen die Bauherrschaft übernehmen und Zuschussanträge beim Badischen Sportbund stellen. Der Verein habe aber "kein einklagbares Recht auf deren Umsetzung", wurde gleichzeitig festgestellt.

Zum umstrittenen Hoch- beziehungsweise Druckwasserrisiko legte Rastmitglied Joachim Ritter Daten vor, für die eine schon lange existierende Messstelle in unmittelbarer Nähe des Illinger Geländes herangezogen worden sei. Der Illinger Rasenplatz liege auf 110,15 Meter über N.N., der Hartplatz auf 109,88. Beim Grundwasserstand sei 1966 ein Maximum von 110,32 Metern erreicht worden, der Mittelwert liege bei 107,4 Metern. Ritters Fazit: Beim Rasenplatz bestehe absolut keine Gefahr; beim Tennenplatz wisse man, dass etwas gemacht werden müsse. Der FV könnte in ein bis zwei Jahren in Illingen einen "Supersportplatz" haben.

Silke Kieser (EIL) sah aus Vernunftgründen nur Illingen als Alternative, der Rat könne aus Verantwortung gegenüber der Einwohnerschaft und allen anderen Vereinen nicht anders entscheiden. Sie forderte den FV auf, die in Aussicht gestellten Investitionen "wertzuschätzen" und sich nicht weiter gegen Veränderungen zu sperren. Otto Heck hob hervor, dass die Kommune viele kostspielige Pflichtaufgaben zu erfüllen habe. Er zog in Zweifel, ob der FV mit seiner Weigerung gegenüber seinen Mitgliedern noch satzungsgemäß handle.

Heinz Bollweber (CDU) erklärte, die Kosten für eine Lösung in Elchesheim gegenüber der Bevölkerung nicht verantworten zu können. Allein die Argumente "Tradition" und "Gefühle" könne man anerkennen, Hochwassergefahren dagegen seien vorgeschoben. In Illingen sei seit 53 Jahren kein Verbandsspiel wegen Überschwemmung ausgefallen. Susanne Ebel (EIL) sah alle Befürchtungen des FV widerlegt. Als Mutter eines Jugendfußballers wisse sie, dass es den Kindern egal sei, ob sie in Illingen oder Elchesheim kickten. Es sei zu vermuten, dass es bei vielen Spielern der Hauptmannschaften nicht anders sei.