Erste Häuser bald bezugsfertig

Au am Rhein



Absage an Geländetausch Au am Rhein (red/HH) - Die Gemeinde Au am Rhein will nicht mit Rheinstetten ein Geländestück am Rheinufer tauschen. Rheinstetten wollte das Areal beim "Alten Zollhaus" für Gäste aufwerten. Au am Rhein hat nun eine finanzielle Beteiligung in Aussicht gestellt (Foto: HH).